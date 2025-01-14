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Огород без химии: 5 цветов, которые отпугнут вредителей

2:29
Садоводство

Цветник — не только украшение участка, но и полезное дополнение к огородным культурам. Многие цветы способны отпугивать насекомых-вредителей или отвлекать их от основной посадки, благодаря чему можно сократить использование химических препаратов. Представляем пятёрку лучших растений-репеллентов, которые помогут защитить ваш урожай.

Календула
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Календула

1. Календула

Оранжевые ноготки — чемпионы в борьбе с тлёй, особенно в розариях. Кроме того, календула снижает популяцию колорадского жука на паслёновых культурах. Это растение также используют как сидерат: его побеги и листья улучшают плодородие почвы и предотвращают развитие грибковых заболеваний.

2. Котовник

Котовник неприхотлив, долго цветёт и привлекательно смотрится на участке. Он эффективен против земляных блох, морковной мухи, тли и даже колорадского жука. А высушенные листья можно использовать для приготовления вкусного чая.

3. Настурция

Настурция отпугивает белокрылку, гусениц-капустниц и тлю. Высаживая её рядом с капустой, паслёновыми или тыквенными культурами, можно существенно снизить вред от насекомых. Яркие оранжевые соцветия станут ярким акцентом в огороде.

4. Бархатцы

Уникальность бархатцев в их сильном пряно-мускусном аромате, который отпугивает тлю, нематод, личинок майского жука и многих других вредителей. Это растение эффективно для защиты салата, баклажанов, клубники, капусты и роз. Осенью сухие бархатцы можно использовать в качестве мульчи, которая защитит корни многолетников.

5. Лаванда

Лаванда не только радует глаз своими фиолетовыми цветами, но и отпугивает мух и комаров. Высаживая её рядом с розами или в зоне отдыха, вы создадите атмосферу уюта и защитите растения. Лаванда также станет прекрасным дополнением к вашему чайному столу.

Экологически чистый метод борьбы

Цветы-репелленты — это простой и естественный способ снизить численность вредителей на участке. Использование таких растений помогает сохранить урожай и одновременно украсить огород. Сажайте цветы, чтобы ваш участок был не только функциональным, но и красивым!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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