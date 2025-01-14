Огород без химии: 5 цветов, которые отпугнут вредителей

Цветник — не только украшение участка, но и полезное дополнение к огородным культурам. Многие цветы способны отпугивать насекомых-вредителей или отвлекать их от основной посадки, благодаря чему можно сократить использование химических препаратов. Представляем пятёрку лучших растений-репеллентов, которые помогут защитить ваш урожай.
1. Календула
Оранжевые ноготки — чемпионы в борьбе с тлёй, особенно в розариях. Кроме того, календула снижает популяцию колорадского жука на паслёновых культурах. Это растение также используют как сидерат: его побеги и листья улучшают плодородие почвы и предотвращают развитие грибковых заболеваний.
2. Котовник
Котовник неприхотлив, долго цветёт и привлекательно смотрится на участке. Он эффективен против земляных блох, морковной мухи, тли и даже колорадского жука. А высушенные листья можно использовать для приготовления вкусного чая.
3. Настурция
Настурция отпугивает белокрылку, гусениц-капустниц и тлю. Высаживая её рядом с капустой, паслёновыми или тыквенными культурами, можно существенно снизить вред от насекомых. Яркие оранжевые соцветия станут ярким акцентом в огороде.
4. Бархатцы
Уникальность бархатцев в их сильном пряно-мускусном аромате, который отпугивает тлю, нематод, личинок майского жука и многих других вредителей. Это растение эффективно для защиты салата, баклажанов, клубники, капусты и роз. Осенью сухие бархатцы можно использовать в качестве мульчи, которая защитит корни многолетников.
5. Лаванда
Лаванда не только радует глаз своими фиолетовыми цветами, но и отпугивает мух и комаров. Высаживая её рядом с розами или в зоне отдыха, вы создадите атмосферу уюта и защитите растения. Лаванда также станет прекрасным дополнением к вашему чайному столу.
Цветы-репелленты — это простой и естественный способ снизить численность вредителей на участке. Использование таких растений помогает сохранить урожай и одновременно украсить огород. Сажайте цветы, чтобы ваш участок был не только функциональным, но и красивым!
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