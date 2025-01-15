Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранение свежести овощей и фруктов — задача не из простых. Вы задумывались, какие продукты могут ухудшать состояние друг друга при хранении? Важно знать, что неправильное соседство может не только сократить срок хранения, но и привести к ухудшению вкусовых качеств. Начнем с главного: некоторые фрукты выделяют этилен, газ, который способствует созреванию. Однако в случае с другими продуктами это может вызвать гниение и испорченность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Какую упаковку выбрать

Основное правило — избегайте хранения с фруктами и овощами, которые выделяют много этилена. К таким относятся яблоки, груши и персики. С ними не стоит хранить морковь, картошку или брокколи. Они быстро теряют свои качества и становятся несъедобными.

Какие овощи и фрукты следует хранить отдельно

Яблоки и груши: их не следует оставлять рядом с картошкой, так как это приводит к прорастанию клубней.

Помидоры: это капризные фрукты, которые не любят соседства с бананами. Их запах может привести к ухудшению вкуса.

Капуста: не храните её рядом с яблоками и грушами — они способны быстро испортить её.

Бананы: если рядом с ними находятся яблоки, они будут созревать слишком быстро.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок хранения своих продуктов и наслаждаться их свежестью намного дольше. Секрет в том, чтобы понимать, какие продукты являются хорошими соседями, а какие нет.

Уточнения

Продукт (от лат. productus — произведённый) — пища (в словосочетании «продукты питания»).

