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Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга

1:38
Садоводство

Сохранение свежести овощей и фруктов — задача не из простых. Вы задумывались, какие продукты могут ухудшать состояние друг друга при хранении? Важно знать, что неправильное соседство может не только сократить срок хранения, но и привести к ухудшению вкусовых качеств. Начнем с главного: некоторые фрукты выделяют этилен, газ, который способствует созреванию. Однако в случае с другими продуктами это может вызвать гниение и испорченность.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Какую упаковку выбрать

Основное правило — избегайте хранения с фруктами и овощами, которые выделяют много этилена. К таким относятся яблоки, груши и персики. С ними не стоит хранить морковь, картошку или брокколи. Они быстро теряют свои качества и становятся несъедобными.

Какие овощи и фрукты следует хранить отдельно

  • Яблоки и груши: их не следует оставлять рядом с картошкой, так как это приводит к прорастанию клубней.
  • Помидоры: это капризные фрукты, которые не любят соседства с бананами. Их запах может привести к ухудшению вкуса.
  • Капуста: не храните её рядом с яблоками и грушами — они способны быстро испортить её.
  • Бананы: если рядом с ними находятся яблоки, они будут созревать слишком быстро.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок хранения своих продуктов и наслаждаться их свежестью намного дольше. Секрет в том, чтобы понимать, какие продукты являются хорошими соседями, а какие нет.

Уточнения

Продукт (от лат. productus — произведённый) — пища (в словосочетании «продукты питания»).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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