Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга

Сохранение свежести овощей и фруктов — задача не из простых. Вы задумывались, какие продукты могут ухудшать состояние друг друга при хранении? Важно знать, что неправильное соседство может не только сократить срок хранения, но и привести к ухудшению вкусовых качеств. Начнем с главного: некоторые фрукты выделяют этилен, газ, который способствует созреванию. Однако в случае с другими продуктами это может вызвать гниение и испорченность.
Основное правило — избегайте хранения с фруктами и овощами, которые выделяют много этилена. К таким относятся яблоки, груши и персики. С ними не стоит хранить морковь, картошку или брокколи. Они быстро теряют свои качества и становятся несъедобными.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок хранения своих продуктов и наслаждаться их свежестью намного дольше. Секрет в том, чтобы понимать, какие продукты являются хорошими соседями, а какие нет.
Продукт (от лат. productus — произведённый) — пища (в словосочетании «продукты питания»).
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