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Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов

1:35
Садоводство

Как вырастить кабачок быстрее

Рассада кабачков плохо переносит холода и может погибнуть даже из-за небольших заморозков в ночное время. Поэтому старайтесь не спешить с посевом рассады.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Опытные садоводы рекомендуют высаживать кабачки со второй половины мая и до начала июля. Чем теплее почва и воздух в саду, тем быстрее кабачки всходят и растут.

Выберите солнечное место с не менее 6-10 часами солнечного света в день. Обогатите почву компостом или хорошо перепревшим навозом и обеспечьте хороший дренаж.

Чтобы ускорить рост кабачков, нужно увеличить количество завязей на стадии цветения рассады. В этом помогает внекорневая подкормка кабачков с использованием раствора борной кислоты. Нужно 5 г кристаллов на 10 л теплой воды.

Чтобы привлечь к посадкам насекомых-опылителей, можно дополнительно обработать рассаду медовой водой. Используйте 1-2 ст. л. меда на литр воды.

Кроме того, для кормления кабачков лучше всего подходит коровяк и куриный помет. Для подкормки их используют в разбавленном виде. Коровяк разводят водой в пропорции 1:10, помет разводят в пропорции 1:3. Добавление в кабачки неразбавленных удобрений недопустимо.

Обеспечьте постоянную влажность, особенно в засушливые периоды. Мульчируйте вокруг растений для удержания влаги в почве и подавления сорняков.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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