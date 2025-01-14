Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов

Рассада кабачков плохо переносит холода и может погибнуть даже из-за небольших заморозков в ночное время. Поэтому старайтесь не спешить с посевом рассады.
Опытные садоводы рекомендуют высаживать кабачки со второй половины мая и до начала июля. Чем теплее почва и воздух в саду, тем быстрее кабачки всходят и растут.
Выберите солнечное место с не менее 6-10 часами солнечного света в день. Обогатите почву компостом или хорошо перепревшим навозом и обеспечьте хороший дренаж.
Чтобы ускорить рост кабачков, нужно увеличить количество завязей на стадии цветения рассады. В этом помогает внекорневая подкормка кабачков с использованием раствора борной кислоты. Нужно 5 г кристаллов на 10 л теплой воды.
Чтобы привлечь к посадкам насекомых-опылителей, можно дополнительно обработать рассаду медовой водой. Используйте 1-2 ст. л. меда на литр воды.
Кроме того, для кормления кабачков лучше всего подходит коровяк и куриный помет. Для подкормки их используют в разбавленном виде. Коровяк разводят водой в пропорции 1:10, помет разводят в пропорции 1:3. Добавление в кабачки неразбавленных удобрений недопустимо.
Обеспечьте постоянную влажность, особенно в засушливые периоды. Мульчируйте вокруг растений для удержания влаги в почве и подавления сорняков.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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