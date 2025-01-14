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Январские дела в саду: задачи, которые нужно успеть решить до начала сезона

1:41
Садоводство

Январь — это не время для отдыха, даже в саду. В этот месяц есть множество задач, которые помогут вам подготовить ваши растения к будущему сезону. Не позволяйте зиме затянуть вас в сон — вот 30 полезных дел, которые помогут сохранить ваш сад и огород в идеальном состоянии.

Зимняя дача
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя дача

Уход за растениями

  • Проверьте состояние ваших растений в теплицах и комнатах. Убедитесь, что у них достаточно света и влаги.
  • Удалите пожелтевшие листья и сухие цветы. Это позволит предотвратить болезни.
  • Периодически проветривайте теплицы, чтобы избежать повышенной влажности.

Подготовка семян

  • Начните планировать, что вы будете сажать в новом сезоне. Составьте список семян и необходимых материалов.
  • Обработайте семена перед посадкой. Замачивание или дезинфекция помогут предотвратить болезни.

Уход за почвой

  • Если погода позволяет, проведите проверку почвы на наличие вредителей.
  • Подготовьте грядки: добавьте органические удобрения и перекопайте землю.

Забота о садовых инструментах

  • Проведите инвентаризацию инструментов. Убедитесь, что все в порядке, и при необходимости отремонтируйте.
  • Храните инструменты в чистом и сухом месте, чтобы предотвратить ржавчину.

Планирование работ

  • Составьте календарь работ на год, чтобы не упустить важные моменты.

Январь — это отличное время для подготовки к новому садоводческому сезону. Используйте этот месяц для планирования и заботы о ваших растениях.

Уточнения

Янва́рь (лат. Januarius, Jānuārius mēnsis «Янусов месяц») — первый месяц года в юлианском и григорианском календарях, одиннадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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