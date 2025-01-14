Январские дела в саду: задачи, которые нужно успеть решить до начала сезона

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Январь — это не время для отдыха, даже в саду. В этот месяц есть множество задач, которые помогут вам подготовить ваши растения к будущему сезону. Не позволяйте зиме затянуть вас в сон — вот 30 полезных дел, которые помогут сохранить ваш сад и огород в идеальном состоянии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя дача

Уход за растениями

Проверьте состояние ваших растений в теплицах и комнатах. Убедитесь, что у них достаточно света и влаги.

Удалите пожелтевшие листья и сухие цветы. Это позволит предотвратить болезни.

Периодически проветривайте теплицы, чтобы избежать повышенной влажности.

Подготовка семян

Начните планировать, что вы будете сажать в новом сезоне. Составьте список семян и необходимых материалов.

Обработайте семена перед посадкой. Замачивание или дезинфекция помогут предотвратить болезни.

Уход за почвой

Если погода позволяет, проведите проверку почвы на наличие вредителей.

Подготовьте грядки: добавьте органические удобрения и перекопайте землю.

Забота о садовых инструментах

Проведите инвентаризацию инструментов. Убедитесь, что все в порядке, и при необходимости отремонтируйте.

Храните инструменты в чистом и сухом месте, чтобы предотвратить ржавчину.

Планирование работ

Составьте календарь работ на год, чтобы не упустить важные моменты.

Январь — это отличное время для подготовки к новому садоводческому сезону. Используйте этот месяц для планирования и заботы о ваших растениях.

Уточнения

Янва́рь (лат. Januarius, Jānuārius mēnsis «Янусов месяц») — первый месяц года в юлианском и григорианском календарях, одиннадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

