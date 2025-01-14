Январские дела в саду: задачи, которые нужно успеть решить до начала сезона

Январь — это не время для отдыха, даже в саду. В этот месяц есть множество задач, которые помогут вам подготовить ваши растения к будущему сезону. Не позволяйте зиме затянуть вас в сон — вот 30 полезных дел, которые помогут сохранить ваш сад и огород в идеальном состоянии.
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Зимняя дача
Уход за растениями
Проверьте состояние ваших растений в теплицах и комнатах. Убедитесь, что у них достаточно света и влаги.
Удалите пожелтевшие листья и сухие цветы. Это позволит предотвратить болезни.
Периодически проветривайте теплицы, чтобы избежать повышенной влажности.
Подготовка семян
Начните планировать, что вы будете сажать в новом сезоне. Составьте список семян и необходимых материалов.
Обработайте семена перед посадкой. Замачивание или дезинфекция помогут предотвратить болезни.
Уход за почвой
Если погода позволяет, проведите проверку почвы на наличие вредителей.
Подготовьте грядки: добавьте органические удобрения и перекопайте землю.
Забота о садовых инструментах
Проведите инвентаризацию инструментов. Убедитесь, что все в порядке, и при необходимости отремонтируйте.
Храните инструменты в чистом и сухом месте, чтобы предотвратить ржавчину.
Планирование работ
Составьте календарь работ на год, чтобы не упустить важные моменты.
Январь — это отличное время для подготовки к новому садоводческому сезону. Используйте этот месяц для планирования и заботы о ваших растениях.
Уточнения
Янва́рь (лат. Januarius, Jānuārius mēnsis «Янусов месяц») — первый месяц года в юлианском и григорианском календарях, одиннадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
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