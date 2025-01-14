Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные химикаты и тайник: как ФСБ предотвратила трагедию на заводе в Ярославской области
150 километров приключений: откройте для себя Ретийскую тропу
Зимние тайны природы: как птицы согревают друг друга
Франция заметно сократила сроки виз российским туристам
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Как подготовиться к беременности за 6 месяцев: инструкция для будущих мам
Знаменитая замковая купальня Дьюлы превратится в водный рай для детей и взрослых
В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы
7 шагов к идеальной коже и волосам после новогодних праздников

Как создать огород в городской квартире: 5 простых решений

1:44
Садоводство

Каждый мечтает о собственном огороде, но не у всех есть дача. Хорошая новость: вы можете вырастить растения даже на маленьком участке или в городской квартире. Узнайте, как сделать это без значительных затрат и сложностей.

Посадка растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Посадка растения

Вертикальные грядки

Если пространство ограничено, вертикальные грядки — отличный выход. Используйте ящики, стойки или даже старые палеты. Они позволяют экономить место и выглядят привлекательно.

Контейнерное озеленение

Многоуровневые контейнеры могут стать настоящей находкой для вашего балкона или подоконника. Выбирайте красивые кашпо и размещайте их на разных уровнях, чтобы создать интересный вид.

Подоконники как грядки

Если у вас есть окна с достаточным солнечным светом, не упустите возможность. Выращивайте зелень, помидоры и даже перцы прямо на подоконниках — это не только удобно, но и экономично.

Сад на крыше

Если у вас есть доступ к крыше, создайте там маленький сад. Убедитесь, что конструкция выдержит вес грунта и растений. Сад на крыше станет не только источником свежих овощей, но и уютным уголком для отдыха.

Коммунальные огороды

В некоторых городах существуют сообщества, где можно арендовать участок земли для создания огорода. Это отличный способ заняться любимым делом, пообщаться с единомышленниками и вырастить собственные овощи.

Не позволяйте отсутствию дачи остановить вас. Создание огорода возможно и в городской среде! Главное — желание и немного креативности.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте Любовь Степушова 16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Последние материалы
150 километров приключений: откройте для себя Ретийскую тропу
Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте
Зимние тайны природы: как птицы согревают друг друга
Франция заметно сократила сроки виз российским туристам
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Как подготовиться к беременности за 6 месяцев: инструкция для будущих мам
Знаменитая замковая купальня Дьюлы превратится в водный рай для детей и взрослых
В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы
7 шагов к идеальной коже и волосам после новогодних праздников
Как создать огород в городской квартире: 5 простых решений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.