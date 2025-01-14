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Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом

1:56
Садоводство

Ничто так не радует глаз, как свежие цветы в вазе. Однако часто они быстро увядают, и многие задаются вопросом: как продлить жизнь букета? Есть несколько простых секретов, которые помогут сохранить цветы свежими на более длительный срок.

Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.
Фото: Flickr by direct2Florist, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.

Промывание стеблей

Перед тем как поставить цветы в воду, обязательно обрежьте их стебли под углом. Это поможет обеспечить лучшее впитывание воды. Также рекомендуется убрать листья, которые будут находиться под водой, чтобы избежать гниения.

Сахар для подпитки

Добавление сахара в воду может значительно увеличить срок службы вашего букета. Сахар служит пищей для цветков, помогая им оставаться свежими и яркими. Пропорция: на 1 литр воды достаточно 2 столовых ложек сахара.

Уксус или лимонная кислота

Добавление уксуса или лимонной кислоты в воду также способствует продлению жизни цветов. Эти ингредиенты помогают предотвратить размножение бактерий. Достаточно добавить 1-2 столовые ложки уксуса или лимонной кислоты на литр воды.

Сода и активированный уголь

Половина чайной ложки соды также может помочь сохранить свежесть. Кроме того, активированный уголь обладает антисептическими свойствами и способен очищать воду. В этом случае достаточно добавить одну таблетку угля в вазу.

Режим обновления воды

Регулярная замена воды — ещё один важный шаг. Старайтесь менять воду каждые 2-3 дня и повторно обрезать стебли. Это поможет цветам дольше сохранять свежесть и красоту.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете наслаждаться красотой своих цветов гораздо дольше. Не забывайте, что правильный уход и немного заботы творят чудеса!

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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