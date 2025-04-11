Как превратить уставшую после перца грядку в зону лёгкого урожая

Весна уже пришла, и дачники выходят на участки с одним вопросом: что теперь посадить на грядке, где в прошлом году рос перец?
Секатор отложен, рассаду пора рассаживать — но именно сейчас важно не сделать главную ошибку сезона. Перец сильно истощает верхний слой почвы, а его поверхностные корни забирают всё "вкусное" с ближнего уровня. Поэтому на эту грядку нельзя сажать кого попало.
Идеально подойдут культуры с более глубокой корневой системой — они дотянутся до запасов, на которые перец просто не рассчитывал:
Свёкла
Морковь
Редис
Лук и чеснок
Злаки
Фасоль (в умеренных объёмах)
Эти растения не только спокойно уживутся с почвой после перца, но и помогут ей восстановиться.
Не спешите сажать на это место капусту, сельдерей, репу и бобовые в промышленных масштабах — они могут дать слабый урожай. Грядка просто не успеет восстановиться.
В теплице на месте перца можно сажать зелень, лук, редиску — всё это успевает быстро набрать силу даже в уставшей почве. Особенно хороша эта схема для ранних урожаев.
Если хотите ещё больше пользы от грядки, осенью стоит посадить сидераты — горчицу, фацелию, рожь. Весной они превращаются в отличный перегной и удобрение без лишних хлопот.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.