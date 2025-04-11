Как превратить уставшую после перца грядку в зону лёгкого урожая

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна уже пришла, и дачники выходят на участки с одним вопросом: что теперь посадить на грядке, где в прошлом году рос перец?

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий перец

Секатор отложен, рассаду пора рассаживать — но именно сейчас важно не сделать главную ошибку сезона. Перец сильно истощает верхний слой почвы, а его поверхностные корни забирают всё "вкусное" с ближнего уровня. Поэтому на эту грядку нельзя сажать кого попало.

Кому тут будет хорошо

Идеально подойдут культуры с более глубокой корневой системой — они дотянутся до запасов, на которые перец просто не рассчитывал:

Свёкла

Морковь

Редис

Лук и чеснок

Злаки

Фасоль (в умеренных объёмах)

Эти растения не только спокойно уживутся с почвой после перца, но и помогут ей восстановиться.

Что точно не стоит сажать

Не спешите сажать на это место капусту, сельдерей, репу и бобовые в промышленных масштабах — они могут дать слабый урожай. Грядка просто не успеет восстановиться.

А если это теплица

В теплице на месте перца можно сажать зелень, лук, редиску — всё это успевает быстро набрать силу даже в уставшей почве. Особенно хороша эта схема для ранних урожаев.

Подсказка на будущее

Если хотите ещё больше пользы от грядки, осенью стоит посадить сидераты — горчицу, фацелию, рожь. Весной они превращаются в отличный перегной и удобрение без лишних хлопот.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

