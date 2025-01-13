Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Неоколониализм поднимает голову — в России отреагировали на возможный контингент на Украине
Как не переедать в течение дня
Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце
Галактический союз: ночной небосвод в ожидании парада планет
Из депрессии в долги — гадалка развела доверчивую девушку на 9 миллионов
Как не испортить кухонные принадлежности: 7 предметов, которые нельзя мыть
Избавляемся от муравьёв: три растения, которые сделают ваш сад безопасным
Попробуйте этот рецепт том-яма и удивите своих гостей

Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом

1:36
Садоводство

Любите сладкую морковку? Хотите получить корнеплоды с максимально насыщенным вкусом? В этом году обратите внимание на особенные сорта моркови, которые порадуют вас своей аппетитностью, сочностью и сладостью.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Лучшие сладкие сорта моркови

Список самых сладких разновидностей подготовила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Вот несколько сортов, которые заслуживают вашего внимания.

"Детская сладкая"

Этот сорт отличается средней урожайностью, но высокое содержание сахаров делает корнеплоды невероятно сладкими. Особое преимущество — нежная сердцевина, что делает морковь идеальной для детского питания.

"Нантская 4"

Эта морковка славится не только своим насыщенным вкусом, но и внешними качествами: яркий цвет и ровная форма. К тому же, сорт отличается мягкой текстурой, высокой урожайностью и хорошей лёжкостью. Это отличный выбор для длительного хранения.

"Император"

Позднеспелый сорт, который покоряет своим невероятно ярким вкусом и нежностью. Ещё одно преимущество — урожай можно хранить очень долго, не теряя его качества.

Заключение

Выбирайте эти сорта моркови, чтобы порадовать себя и близких корнеплодами с удивительной сладостью и сочностью. Они подойдут как для употребления в свежем виде, так и для приготовления блюд. Ваш огород станет источником настоящего лакомства!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Рецепт полезного ужина из киноа с овощами и креветками
Секретная формула для выносливости: добавки которые ускоряют восстановление
Чудо сад: сотрудник ФСБ задержан за выращивание конопли у друга
Почему интеллект чаще передаётся от матери? Учёные нашли ответ
Отзыв кормов для животных: сальмонелла угрожает питомцам
Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом
Борьба с контрабандой или унижение? Таможенники требует от туристов примерки белья
Вещи в багажнике, которые стоит оставить дома
От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек
Россиянам назвали лучшие места для отдыха на юге Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.