Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите сладкую морковку? Хотите получить корнеплоды с максимально насыщенным вкусом? В этом году обратите внимание на особенные сорта моркови, которые порадуют вас своей аппетитностью, сочностью и сладостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Лучшие сладкие сорта моркови

Список самых сладких разновидностей подготовила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Вот несколько сортов, которые заслуживают вашего внимания.

"Детская сладкая"

Этот сорт отличается средней урожайностью, но высокое содержание сахаров делает корнеплоды невероятно сладкими. Особое преимущество — нежная сердцевина, что делает морковь идеальной для детского питания.

"Нантская 4"

Эта морковка славится не только своим насыщенным вкусом, но и внешними качествами: яркий цвет и ровная форма. К тому же, сорт отличается мягкой текстурой, высокой урожайностью и хорошей лёжкостью. Это отличный выбор для длительного хранения.

"Император"

Позднеспелый сорт, который покоряет своим невероятно ярким вкусом и нежностью. Ещё одно преимущество — урожай можно хранить очень долго, не теряя его качества.

Заключение

Выбирайте эти сорта моркови, чтобы порадовать себя и близких корнеплодами с удивительной сладостью и сочностью. Они подойдут как для употребления в свежем виде, так и для приготовления блюд. Ваш огород станет источником настоящего лакомства!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

