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Клубника без цветков: ошибки садоводов и как их исправить

Садоводство

Клубника, которая не зацветает, не сможет порадовать садовода урожаем. Если речь идёт о молодом ягоднике, пересадка не всегда является решением. У растения может быть множество причин, из-за которых оно перестаёт цвести. Давайте разберёмся, что мешает клубнике плодоносить и как исправить ситуацию.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Основные причины отсутствия цветения у клубники

Неправильная глубина посадки

Если розетка растения оказалась слишком глубоко или, наоборот, высоко над уровнем почвы, это может остановить рост куста и цветение. Проверьте, чтобы розетка была на уровне грунта.

Плохая зимовка

Открытая зимовка без укрытия может ослабить кусты, особенно если зима была морозной. В будущем обязательно укрывайте клубнику мульчёй или агроволокном.

Истощённая почва или отсутствие подкормки

Клубника требует плодородного грунта. Если почва бедная, а удобрения не вносились, растение не будет цвести. Не забывайте регулярно подкармливать клубнику сбалансированными удобрениями.

Избыток азотных удобрений

Чрезмерное количество азота заставляет кусты наращивать зелёную массу вместо цветения. Уменьшите дозу азотных подкормок и добавьте фосфорно-калийные удобрения.

Мужские сорта

Мужские растения не дают урожая. Их нужно высаживать в минимальном количестве (2-3 куста на грядку) для опыления, иначе урожайность пострадает.

Проблемы с ремонтантной клубникой

Ремонтантная клубника требует особого ухода. Если кусты выродились или были неправильно обрезаны, они могут перестать цвести. Замените старые растения новыми.

Недостаток солнечного света

Клубника любит свет. Если кусты находятся в полутени или тени, цветение и плоды ожидать не стоит. Пересадите растения на хорошо освещённое место.

Как исправить ситуацию

  • Проверьте глубину посадки и, если нужно, пересадите кусты.
  • Улучшите зимовку клубники: мульчируйте почву и укрывайте растения на зиму.
  • Внесите сбалансированные удобрения, отдавая предпочтение фосфору и калию.
  • Пересадите мужские сорта или удалите лишние кусты.
  • Убедитесь, что растения получают достаточно солнечного света.

Своевременная диагностика проблемы и правильный уход помогут вернуть вашей клубнике цветение и урожай.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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