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Лёд шипит и тает: как за минуту очистить дорожки в саду

2:01
Садоводство

Горы снега и ледяные горки зимой радуют, пожалуй, только детей, которые с удовольствием катаются на санках или играют в снежки. А вот дачники и владельцы частных домов сталкиваются с настоящей зимней проблемой — скользкими, обледеневшими дорожками. Передвигаться по такому "катку" не только неудобно, но и опасно.

Зимний лес
Фото: unsplash.com by Dawid Zawiła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимний лес

Почему стандартные методы не всегда подходят?

Самый распространенный способ борьбы со льдом — посыпать дорожки солью или песком. Но этот метод имеет существенные недостатки.

  • Эффекта приходится ждать несколько часов.
  • Соль может нанести вред грядкам и клумбам, если они находятся поблизости, ухудшая качество почвы и негативно влияя на будущие растения.

Эффективный способ борьбы с гололедицей

Существует гораздо более быстрый и экологичный способ избавиться от льда. Он предполагает использование специального раствора, который легко приготовить дома.

Для этого потребуется

  • 2 литра горячей воды;
  • 6 капель жидкости для мытья посуды;
  • 0,25 стакана спирта.

Все ингредиенты смешиваются в ведре, после чего раствор выливается прямо на обледенелую поверхность. Реакция будет мгновенной: лед начнет шипеть, и уже через минуту на его месте останется только вода.

Дополнительные преимущества метода

Спирт в составе раствора предотвращает повторное замерзание воды, что делает дорожки безопасными на долгое время. А еще этот способ можно использовать для размораживания замков на воротах или автомобиле — это особенно актуально в морозные дни.

Заключение

Такой простой и эффективный способ помогает быстро справиться с зимними неудобствами. Безопасность, удобство и защита растений — важные преимущества этого метода. Попробуйте его, и ваша зима станет комфортнее!

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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