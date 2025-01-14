Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Урожай черешни напрямую зависит от того, насколько правильно и своевременно садовод проведёт весенние мероприятия по уходу за деревьями. Важно не только защитить черешню от болезней, но и уберечь её от вредителей. Вот пошаговый план действий для садоводов.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Защита от болезней

1. Обработка медным купоросом

Используйте 1%-ный раствор медного купороса.

Для приготовления растворите препарат в воде комнатной температуры.

Этот метод надёжно защищает дерево от грибковых заболеваний и других распространённых болезней.

2. Альтернативная обработка мочевиной

Мочевина также подходит для первого опрыскивания, обогащая дерево азотом и уничтожая возбудителей болезней.

Когда обрабатывать?

Начинайте обработку до начала сокодвижения, чтобы защитить дерево на ранней стадии.

Защита от вредителей

1. Выбор препаратов

Используйте промышленные средства против вишнёвой мухи и червей.

Меняйте препараты каждый сезон, чтобы избежать привыкания вредителей к действующему веществу.

2. График обработок

Первая обработка : при стабильной температуре +5°C.

: при стабильной температуре +5°C. Вторая обработка : в период набухания почек.

: в период набухания почек. Третья обработка : перед цветением.

: перед цветением. Финальная обработка: после появления завязей.

Советы для успешного ухода

Следите за погодой и соблюдайте график обработок, чтобы препараты были эффективны.

Используйте качественные препараты и строго следуйте инструкции по их применению.

Проводите опрыскивание в сухую безветренную погоду, чтобы средства равномерно покрыли дерево.

Эти меры помогут вам защитить черешню от болезней и вредителей, обеспечив богатый урожай.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

