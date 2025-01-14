Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней

Урожай черешни напрямую зависит от того, насколько правильно и своевременно садовод проведёт весенние мероприятия по уходу за деревьями. Важно не только защитить черешню от болезней, но и уберечь её от вредителей. Вот пошаговый план действий для садоводов.
1. Обработка медным купоросом
Используйте 1%-ный раствор медного купороса.
Для приготовления растворите препарат в воде комнатной температуры.
Этот метод надёжно защищает дерево от грибковых заболеваний и других распространённых болезней.
2. Альтернативная обработка мочевиной
Мочевина также подходит для первого опрыскивания, обогащая дерево азотом и уничтожая возбудителей болезней.
Когда обрабатывать?
Начинайте обработку до начала сокодвижения, чтобы защитить дерево на ранней стадии.
1. Выбор препаратов
Используйте промышленные средства против вишнёвой мухи и червей.
Меняйте препараты каждый сезон, чтобы избежать привыкания вредителей к действующему веществу.
2. График обработок
Эти меры помогут вам защитить черешню от болезней и вредителей, обеспечив богатый урожай.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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