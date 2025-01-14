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Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней

1:54
Садоводство

Урожай черешни напрямую зависит от того, насколько правильно и своевременно садовод проведёт весенние мероприятия по уходу за деревьями. Важно не только защитить черешню от болезней, но и уберечь её от вредителей. Вот пошаговый план действий для садоводов.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Защита от болезней

1. Обработка медным купоросом

Используйте 1%-ный раствор медного купороса.
Для приготовления растворите препарат в воде комнатной температуры.
Этот метод надёжно защищает дерево от грибковых заболеваний и других распространённых болезней.

2. Альтернативная обработка мочевиной

Мочевина также подходит для первого опрыскивания, обогащая дерево азотом и уничтожая возбудителей болезней.
Когда обрабатывать?
Начинайте обработку до начала сокодвижения, чтобы защитить дерево на ранней стадии.

Защита от вредителей

1. Выбор препаратов

Используйте промышленные средства против вишнёвой мухи и червей.
Меняйте препараты каждый сезон, чтобы избежать привыкания вредителей к действующему веществу.

2. График обработок

  • Первая обработка: при стабильной температуре +5°C.
  • Вторая обработка: в период набухания почек.
  • Третья обработка: перед цветением.
  • Финальная обработка: после появления завязей.

Советы для успешного ухода

  • Следите за погодой и соблюдайте график обработок, чтобы препараты были эффективны.
  • Используйте качественные препараты и строго следуйте инструкции по их применению.
  • Проводите опрыскивание в сухую безветренную погоду, чтобы средства равномерно покрыли дерево.

Эти меры помогут вам защитить черешню от болезней и вредителей, обеспечив богатый урожай.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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