Арбузы в саду: важные нюансы посадки для прохладного климата

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ещё недавно арбуз считался исключительно южным растением, но сегодня дачники успешно выращивают эту сладкую ягоду даже в регионах с прохладным климатом. Современные сорта и гибриды адаптированы к таким условиям, но успех зависит не только от выбора сорта, но и от правильной посадки. Одним из ключевых факторов является соблюдение расстояния между растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбузы

Правильная подготовка к посадке

Подготовка грядки

Разрыхлите почву на заранее подготовленной грядке.

Сделайте лунки глубиной 3-4 см.

Расстояние между растениями

Между лунками должно быть 70-100 см.

Между рядами — 1,5-2 метра. Если участок небольшой, можно сократить расстояние между рядами до 1-1,5 метров.

Удобрение почвы

В каждую лунку добавьте компост, перегной и стакан золы.

Тщательно перемешайте удобрения с грунтом.

Посев семян

Если вы используете пророщенные семена, кладите по одному в каждую лунку.

Для сухих семян кладите по две штуки в лунку. Если прорастут оба, оставьте более сильный росток, а слабый удалите.

После посева заделайте лунки землёй и полейте тёплой водой. Чтобы ускорить всходы и защитить посевы от перепадов температуры, укройте грядки плёнкой или укрывным материалом.

Советы для успешного урожая

Регулярно проверяйте состояние укрытия, чтобы обеспечить семенам необходимую температуру.

Удаляйте слабые ростки, чтобы оставшиеся растения получали больше питательных веществ.

Соблюдайте расстояние между растениями, чтобы избежать загущения посадок, которое может привести к снижению урожайности.

Выращивание арбузов в прохладных регионах — это вполне достижимая задача, если правильно подойти к процессу посадки. Соблюдение расстояния между растениями и грамотная подготовка почвы — ключ к успеху.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

