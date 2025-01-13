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Груши, не боящиеся заморозков: топ-5 сортов для вашего сада

2:14
Садоводство

Возвратные заморозки — настоящий кошмар для садоводов средней полосы. Если они застанут растения в период цветения, урожай можно не ждать. Чтобы минимизировать риски, важно выбирать сорта, способные выдерживать капризы погоды. Вот несколько сортов груш, которые славятся своей устойчивостью и отличными вкусовыми качествами.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дерево груши

Сорта груш для сложных условий

1. Елена

Этот зимний сорт порадует сладкими, ярко-жёлтыми плодами с румянцем. Урожай можно собирать спелым и закладывать на хранение до Нового года. Груши сохраняют свежесть и вкусовые качества в течение нескольких месяцев.

2. Чудесница

Поздний сорт с продолговатыми плодами, которые при созревании приобретают жёлто-красный оттенок. Мякоть белая и сладкая. Чтобы сохранить урожай на длительный срок, груши лучше собирать слегка недозрелыми.

3. Яковлевская

Этот сорт отличается поздним созреванием. Плоды снимаются с дерева твёрдыми, но это позволяет хранить их до весны и даже дольше. Вкус груш сбалансированный, с гармоничным сочетанием сладости и кислинки.

4. Первомайская

Маленькие груши с кремовой сочной мякотью. Их кисло-сладкий вкус дополнен необычными фруктовыми нотками, напоминающими персик или ананас. С дерева десятилетнего возраста можно собрать до 70 кг урожая.

5. Белорусская поздняя

Плоды этого сорта покрыты характерным налётом, который является особенностью, а не дефектом. Под плотной кожицей скрывается нежная, сочная мякоть с медовым послевкусием. Груши приятно хрустят, но могут дозревать, становясь ещё мягче.

Преимущества устойчивых сортов

Эти сорта подходят для выращивания в условиях средней полосы, где заморозки весной или осенью — не редкость. Они не только выдерживают перепады температур, но и обеспечивают садоводов вкусными и сочными плодами на протяжении всего сезона.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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