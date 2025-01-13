Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки

Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной

1:30
Садоводство

Каждый новый дачный сезон садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: почва на участке оказывается плотной и истощённой. Обычно для её восстановления приходится тратить много времени на перекопку, внесение удобрений и посадку сидератов. Однако есть способ сэкономить силы и подготовить грунт к весенним посадкам ещё зимой.

Земля, грунт, почва
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Земля, грунт, почва

Мука — неожиданное решение для улучшения почвы

Обычная пшеничная мука может стать вашим помощником в подготовке земли. Всё, что нужно сделать:

Посыпьте муку на снег в местах, где планируется посадка корнеплодов.

Используйте не более двух столовых ложек на квадратный метр, чтобы избежать перенасыщения.

Как это работает

Когда снег начнёт таять, мука постепенно впитается в почву. Этот процесс обогатит грунт микроэлементами и питательными веществами. Кроме того, мука разрыхляет землю, делая её более лёгкой и подходящей для посадки растений.

Преимущества метода

  • Почва становится более плодородной без дополнительных весенних усилий.
  • Участок готов к посадке сразу после прогрева грунта.
  • Этот способ особенно эффективен для подготовки почвы под корнеплоды.

Рекомендация: Чтобы добиться максимального результата, используйте "мучной" лайфхак на участках, где планируете сажать морковь, свёклу, редис или картофель.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Последние материалы
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки
Важный знак: кошка прижимает голову к твёрдой поверхности
Действительно ли криотерапия способствует сжиганию жира?
Скрытые жемчужины Греции — куда поехать в 2025 году
Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.