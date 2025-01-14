Как заставить фуксию цвести зимой? Правила ухода от опытных садоводов

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему не цветет фуксия и что можно сделать

Фуксия не считается привередливым цветком. Если растение сбрасывает листья и не цветет, значит, ему сильно не нравятся условия его содержания или предоставляемый уход.

Фото: flickr.com by Pato Novoa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фуксия

Например, неподходящая температура в доме. Молодые растения следует регулярно поливать отстоянной водой комнатной температуры по мере высыхания верхнего слоя почвы. Почва всегда должна быть едва влажной, но ни в коем случае не переувлажненной. Если фуксию недостаточно поливать, листья и бутоны могут засохнуть и осыпаться, а цветы — завянуть.

Чтобы добиться цветения фуксии, обеспечьте наилучшее расположение цветка на подоконнике с рассеянным светом. Также организуйте полив мягкой, отстоянной водой и обеспечьте хороший дренаж при посадке. Важно часто опрыскивать фуксию и защищать ее от сквозняков.

Нужно ли обрезать фуксию

Для хорошего ветвления каждый побег фуксии нужно прищипывать. Для отросших побегов важна обрезка. Цель прищипывания — стимулировать ветвление побегов; Для этого удаляют точку роста на каждом побеге после 1-2 пар листьев. Прищипывайте кончики побегов молодых кустов или стелющихся фуксий, чтобы растения стали более кустистыми и обильно цвели.

Уточнения

Фу́ксия (лат. Fúchsia) — род многолетних растений семейства Кипрейные (Onagraceae).

