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Как заставить фуксию цвести зимой? Правила ухода от опытных садоводов

1:27
Садоводство

Почему не цветет фуксия и что можно сделать

Фуксия не считается привередливым цветком. Если растение сбрасывает листья и не цветет, значит, ему сильно не нравятся условия его содержания или предоставляемый уход.

Фуксия
Фото: flickr.com by Pato Novoa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фуксия

Например, неподходящая температура в доме. Молодые растения следует регулярно поливать отстоянной водой комнатной температуры по мере высыхания верхнего слоя почвы. Почва всегда должна быть едва влажной, но ни в коем случае не переувлажненной. Если фуксию недостаточно поливать, листья и бутоны могут засохнуть и осыпаться, а цветы — завянуть.

Чтобы добиться цветения фуксии, обеспечьте наилучшее расположение цветка на подоконнике с рассеянным светом. Также организуйте полив мягкой, отстоянной водой и обеспечьте хороший дренаж при посадке. Важно часто опрыскивать фуксию и защищать ее от сквозняков.

Нужно ли обрезать фуксию

Для хорошего ветвления каждый побег фуксии нужно прищипывать. Для отросших побегов важна обрезка. Цель прищипывания — стимулировать ветвление побегов; Для этого удаляют точку роста на каждом побеге после 1-2 пар листьев. Прищипывайте кончики побегов молодых кустов или стелющихся фуксий, чтобы растения стали более кустистыми и обильно цвели.

Уточнения

Фу́ксия (лат. Fúchsia) — род многолетних растений семейства Кипрейные (Onagraceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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