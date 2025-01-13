Как добиться здоровых томатов и обильного урожая: секрет от бабушки

Выращивание томатов — это не только увлекательное занятие, но и настоящая наука. Знаете ли вы, что обрезка растений может значительно повлиять на их урожайность? Разберемся, какие части помидоров нужно удалять и почему это важно.
Обрезка помогает формировать правильную крону, обеспечивает доступ света к плодам и способствует лучшей вентиляции. Это особенно важно в условиях высокой влажности, когда растения подвержены болезням. Сокращая лишние побеги, вы позволяете растению сосредоточить силы на развитии плодов.
Обрезку лучше всего проводить утром, когда растения наиболее полны влаги. Используйте острые ножницы или секатор, чтобы избежать повреждений. Также не забывайте дезинфицировать инструменты, чтобы предотвратить заражение.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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