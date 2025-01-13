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Как добиться здоровых томатов и обильного урожая: секрет от бабушки

1:36
Садоводство

Выращивание томатов — это не только увлекательное занятие, но и настоящая наука. Знаете ли вы, что обрезка растений может значительно повлиять на их урожайность? Разберемся, какие части помидоров нужно удалять и почему это важно.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Зачем обрезать томаты

Обрезка помогает формировать правильную крону, обеспечивает доступ света к плодам и способствует лучшей вентиляции. Это особенно важно в условиях высокой влажности, когда растения подвержены болезням. Сокращая лишние побеги, вы позволяете растению сосредоточить силы на развитии плодов.

Какие части томата обрезать

  • Боковые побеги. Удаляйте их, когда они достигают длины около 5-10 см. Это способствует формированию более крепкого стебля и улучшает доступ света к основным плодам.
  • Слабые и больные листья. Такие листья забирают силы у растения. Удаление поврежденных частей помогает избежать распространения заболеваний.
  • Цветочные кисти. Важно следить за количеством кистей на каждом растении. Если их слишком много, лучше оставить 2-3 сильные, чтобы получить более крупные плоды.

Практические советы по обрезке

Обрезку лучше всего проводить утром, когда растения наиболее полны влаги. Используйте острые ножницы или секатор, чтобы избежать повреждений. Также не забывайте дезинфицировать инструменты, чтобы предотвратить заражение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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