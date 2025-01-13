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Рассказываем, как вырастить томаты весом 1 кг и больше

1:59
Садоводство

Любите ли вы помидоры? А если вам предложат сорта, плоды которых весят от 500 граммов до 1 килограмма и даже больше? В этом обзоре мы расскажем о лучших крупных сортах томатов, которые не только порадуют глаз, но и станут настоящим деликатесом на вашем столе.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Зачем выращивать крупноплодные томаты

Крупноплодные сорта томатов не только выглядят впечатляюще, но и обладают неповторимым вкусом. Их можно использовать в салатах, консервировании или просто наслаждаться свежими. Кроме того, такие помидоры отлично подходят для приготовления различных блюд, ведь их мясистая структура и сладость делают их фаворитом среди гурманов.

Лучшие сорта крупноплодных томатов

  • Суперсладкий гигант. Эти помидоры могут весить до 1 кг и обладают удивительно сладким вкусом. Отлично подходят для употребления в свежем виде.
  • Золотой король. Сорта с желтыми плодами весом до 800 граммов. Идеален для приготовления салатов и закусок.
  • Красный великан. Плоды этого сорта достигают 1 кг. Мясистые и ароматные, они подойдут для соусов и консервации.
  • Мамонтенок. Этот сорт отличается не только крупными размерами, но и отличной урожайностью. Плоды достигают веса до 900 граммов.
  • Томатный гигант. Этот сорт может похвастаться плодами весом до 1,2 кг. Отлично подходит для различных кулинарных экспериментов.

Как выбрать семена и ухаживать за крупноплодными томатами

При выборе семян стоит обращать внимание на репутацию производителя. Правильный уход также играет ключевую роль в получении хорошего урожая. Обеспечьте растения достаточным светом, поливом и питательными веществами.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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