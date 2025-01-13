Секрет плодородной почвы без усилий: зачем зимой сыпать муку на снег

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой плотной и истощённой почвы весной. Перекопка, внесение удобрений и посадка сидератов требуют много времени и сил. Однако есть простой способ подготовить грунт ещё зимой — посыпать снег обычной пшеничной мукой.

Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain ветви ели в снегу

Чем полезна мука для грунта

При таянии снега мука проникает в почву, обогащая её микроэлементами и питательными веществами. Этот способ помогает разрыхлить грунт, делая его лёгким и плодородным. В результате весной участок будет готов к посадкам без дополнительных усилий.

Как правильно использовать муку зимой

Для достижения результата важно соблюдать дозировку. На один квадратный метр участка достаточно двух столовых ложек муки. Рассыпьте её по поверхности снега в тех местах, где планируете весной выращивать корнеплоды. Это позволит подготовить почву к выращиванию моркови, свёклы, картофеля и других культур.

Почему это работает

Мука, попадая в грунт, запускает процессы улучшения структуры почвы. Благодаря своему составу она стимулирует деятельность микроорганизмов, которые превращают органические вещества в доступные для растений питательные элементы. А рыхлая структура грунта способствует развитию корневой системы.