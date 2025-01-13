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Крапивный настой губит чеснок: вот почему от него нужно отказаться — урожай станет больше

1:43
Садоводство

Многие огородники уверены, что подкормка настоем крапивы полезна для всех растений. Однако для чеснока это средство оказывается вредным, так как приводит к формированию мелких головок и снижению урожая. Что именно делает крапивный настой таким опасным для этой культуры?

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Как действует крапивный настой на чеснок

Когда чеснок подкармливают настоем крапивы, в первую очередь развивается надземная часть растения — «перья». Подземная часть, то есть головки, остаются без нужного количества питательных веществ. Это происходит потому, что крапивный настой насыщен азотом, который стимулирует рост зелени, но никак не способствует формированию крупных и плотных головок чеснока.

Если вы хотите получить качественный урожай, избегайте использования настоев крапивы для чеснока. Это правило распространяется и на лук, так как он реагирует на подобную подкормку схожим образом.

Как крапивный настой влияет на другие культуры

Крапивный настой может замедлить рост бобовых культур. Азотная перенасыщенность приводит к нарушению их естественного развития, что также снижает урожайность. Таким образом, это средство следует применять с осторожностью и только для растений, которые действительно нуждаются в азоте.

Чем заменить крапивный настой для чеснока

Для правильной подкормки чеснока подойдут калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют развитию крепких головок и здоровой корневой системы. Также полезно использовать золу, которая является натуральным источником калия и кальция.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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