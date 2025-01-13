Теплолюбивые кусты в опасности: спасаем землянику и ежевику зимой

Изменения климата полностью нарушили привычные "настройки" садоводов. Теперь зима может принести сильные морозы без снега, а это смертельно опасно для многих растений. Что нужно сделать, чтобы ваш сад пережил такие условия?
Морозы без снежного покрова становятся настоящим испытанием для растений. Корневая система плодовых деревьев, особенно таких как голубика, кизил и облепиха, страдает при температурах ниже -15°C, если отсутствует снежное укрытие. Молодые саженцы и южные сорта находятся под особой угрозой. Если прогноз обещает морозы без осадков, действуйте немедленно.
Теплолюбивые культуры, такие как ежевика, актинидия и гумми, особенно чувствительны к морозам без снега. Укройте их нетканым материалом, чтобы минимизировать риск повреждений. Землянику садовую (клубнику) необходимо дополнительно защитить, так как ее кустики зимой часто выпирают из почвы, из-за чего корни вымерзают.
Чтобы защитить корни плодовых деревьев и кустарников, выполните несколько действий. Мульчируйте приствольные круги толстым слоем материала: навоз, солома, опилки или нейтральный торф помогут сохранить тепло и влагу. Не уплотняйте материал, слой должен быть рыхлым и не менее 10-15 см. Разложите вокруг деревьев лапник или хворост для снегозадержания. Если хотя бы небольшой слой снега уже выпал, сгребите его к стволам, чтобы защитить корни.
В бесснежные зимы растения страдают не только от холода, но и от пересыхания почвы. Перед наступлением морозов проведите влагозарядковый полив, если почва слишком сухая. Это поможет корням лучше перенести холода.
Садовые "неженки" — вейгелы, форзиции, будлеи и другие — сильно страдают зимой без снега. Чтобы спасти их, установите каркасные укрытия и натяните на них нетканый материал. Для дополнительной защиты завалите растения листовым опадом и положите поверх лапник или другой снегозадерживающий материал. Даже морозостойкие розы могут вымерзнуть, если нет снежного покрова. Им также полезно провести мульчирование или укрытие.
Клематисы, обычно не требующие зимней защиты, в бесснежные зимы тоже нуждаются в помощи. Укройте их рыхлыми снегозадерживающими материалами, которые нужно убрать при первых признаках весны.
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