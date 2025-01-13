Теплолюбивые кусты в опасности: спасаем землянику и ежевику зимой

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Изменения климата полностью нарушили привычные "настройки" садоводов. Теперь зима может принести сильные морозы без снега, а это смертельно опасно для многих растений. Что нужно сделать, чтобы ваш сад пережил такие условия?

Фото: Freepik by wirestock Зима

Почему бесснежные зимы опасны

Морозы без снежного покрова становятся настоящим испытанием для растений. Корневая система плодовых деревьев, особенно таких как голубика, кизил и облепиха, страдает при температурах ниже -15°C, если отсутствует снежное укрытие. Молодые саженцы и южные сорта находятся под особой угрозой. Если прогноз обещает морозы без осадков, действуйте немедленно.

Как защитить ягодные культуры

Теплолюбивые культуры, такие как ежевика, актинидия и гумми, особенно чувствительны к морозам без снега. Укройте их нетканым материалом, чтобы минимизировать риск повреждений. Землянику садовую (клубнику) необходимо дополнительно защитить, так как ее кустики зимой часто выпирают из почвы, из-за чего корни вымерзают.

Уход за плодовым садом

Чтобы защитить корни плодовых деревьев и кустарников, выполните несколько действий. Мульчируйте приствольные круги толстым слоем материала: навоз, солома, опилки или нейтральный торф помогут сохранить тепло и влагу. Не уплотняйте материал, слой должен быть рыхлым и не менее 10-15 см. Разложите вокруг деревьев лапник или хворост для снегозадержания. Если хотя бы небольшой слой снега уже выпал, сгребите его к стволам, чтобы защитить корни.

В бесснежные зимы растения страдают не только от холода, но и от пересыхания почвы. Перед наступлением морозов проведите влагозарядковый полив, если почва слишком сухая. Это поможет корням лучше перенести холода.

Как уберечь декоративные растения

Садовые "неженки" — вейгелы, форзиции, будлеи и другие — сильно страдают зимой без снега. Чтобы спасти их, установите каркасные укрытия и натяните на них нетканый материал. Для дополнительной защиты завалите растения листовым опадом и положите поверх лапник или другой снегозадерживающий материал. Даже морозостойкие розы могут вымерзнуть, если нет снежного покрова. Им также полезно провести мульчирование или укрытие.

Клематисы, обычно не требующие зимней защиты, в бесснежные зимы тоже нуждаются в помощи. Укройте их рыхлыми снегозадерживающими материалами, которые нужно убрать при первых признаках весны.