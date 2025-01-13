Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Атлантида Тосканы: легенда, скрытая под водой
Можно ли давать кошке мясо? Правила кормления
Рассказываем, как ваша уборка может вызвать проблемы со здоровьем
Эти сорта картофеля лучше всего подходят для жарки
Анджелина Джоли с сыном стали волонтёрами, помогающими простым жителям Лос-Анджелеса
Как в интернете купить настоящего динозавра
Трезвый, но виноват? Как защитить свои права на дороге
Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает

Теплолюбивые кусты в опасности: спасаем землянику и ежевику зимой

2:48
Садоводство

Изменения климата полностью нарушили привычные "настройки" садоводов. Теперь зима может принести сильные морозы без снега, а это смертельно опасно для многих растений. Что нужно сделать, чтобы ваш сад пережил такие условия?

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

Почему бесснежные зимы опасны

Морозы без снежного покрова становятся настоящим испытанием для растений. Корневая система плодовых деревьев, особенно таких как голубика, кизил и облепиха, страдает при температурах ниже -15°C, если отсутствует снежное укрытие. Молодые саженцы и южные сорта находятся под особой угрозой. Если прогноз обещает морозы без осадков, действуйте немедленно.

Как защитить ягодные культуры

Теплолюбивые культуры, такие как ежевика, актинидия и гумми, особенно чувствительны к морозам без снега. Укройте их нетканым материалом, чтобы минимизировать риск повреждений. Землянику садовую (клубнику) необходимо дополнительно защитить, так как ее кустики зимой часто выпирают из почвы, из-за чего корни вымерзают.

Уход за плодовым садом

Чтобы защитить корни плодовых деревьев и кустарников, выполните несколько действий. Мульчируйте приствольные круги толстым слоем материала: навоз, солома, опилки или нейтральный торф помогут сохранить тепло и влагу. Не уплотняйте материал, слой должен быть рыхлым и не менее 10-15 см. Разложите вокруг деревьев лапник или хворост для снегозадержания. Если хотя бы небольшой слой снега уже выпал, сгребите его к стволам, чтобы защитить корни.

В бесснежные зимы растения страдают не только от холода, но и от пересыхания почвы. Перед наступлением морозов проведите влагозарядковый полив, если почва слишком сухая. Это поможет корням лучше перенести холода.

Как уберечь декоративные растения

Садовые "неженки" — вейгелы, форзиции, будлеи и другие — сильно страдают зимой без снега. Чтобы спасти их, установите каркасные укрытия и натяните на них нетканый материал. Для дополнительной защиты завалите растения листовым опадом и положите поверх лапник или другой снегозадерживающий материал. Даже морозостойкие розы могут вымерзнуть, если нет снежного покрова. Им также полезно провести мульчирование или укрытие.

Клематисы, обычно не требующие зимней защиты, в бесснежные зимы тоже нуждаются в помощи. Укройте их рыхлыми снегозадерживающими материалами, которые нужно убрать при первых признаках весны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Как в интернете купить настоящего динозавра
Трезвый, но виноват? Как защитить свои права на дороге
Секущиеся кончики: что делать если уход не помогает
Как выбрать питомца для ребёнка? Правила, о которых не стоит забывать
Внук Пугачёвой впал в депрессию и покидает Лос-Анджелес
Эксперименты с макаронами: новые вкусовые горизонты
Личный автомобиль vs каршеринг: взвешиваем все за и против
Как правильно разделать курицу: экономим деньги и время
Рената Литвинова продаёт свои поношенные вещи за 6 млн рублей
Уникальная винодельня посреди Тихого океана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.