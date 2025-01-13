Как избавиться от вишнёвой поросли? Вот что делать в сложной ситуации

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как избавиться

Вишня любит нечастый, но обильный полив. При слабом поливе намокает только верхняя часть почвы, в которой начинают формироваться побеги.

Корневую поросль плодовых деревьев обязательно нужно уничтожить.

Фото: flickr. com by Nicolas Raymond, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Цветущая вишня

Лишние побеги дерева отнимают много сил, ослабляя при этом иммунитет, то есть способность противостоять болезням. Вишневый куст обычно любит солнечные места, поэтому обеспечение тени может помочь ослабить рост.

Для устранения побегов можно использовать тканевый материал или другие средства для создания временной тени над участком, пораженным побегами. Это может замедлить рост побегов и дать другим растениям возможность бороться за свою территорию.

Ветки нужно обрезать аккуратно, не оставляя пеньков. Обязательно обработайте место среза садовым варом, чтобы не допустить вытекания сока.

Кроме того, можно ограничить всхожесть побегов, используя листы шифера или плотного картона, заглубив их на полметра в землю под вишневым деревом. Такой способ замедляет развитие побегов вишни. Посадка рядом тенистого дерева — липы, клена, каштана — также поможет решить проблему.

Уточнения

Корневая поросль — надземные побеги, вырастающие из придаточных почек, образующихся на корнях некоторых растений.



