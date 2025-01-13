Вырастите красивый чёрный ирис. Вот что нужно для этого сделать

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка почвы

Черный ирис хорошо растет в хорошо дренированной почве. Добавьте органические вещества, такие как компост, чтобы улучшить структуру и плодородие почвы. Стремитесь к слабокислому или нейтральному pH.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирисы

Требования к солнечному свету

Посадите черный ирис на участке, который получает полный солнечный свет. Эти цветы обычно предпочитают не менее шести часов солнечного света каждый день.

Глубина посадки

При посадке корневищ ирисов убедитесь, что они частично подвергаются воздействию солнечных лучей. Посадите их чуть ниже поверхности почвы, оставив верхнюю часть корневища открытой.

Интервал

Обеспечьте достаточное пространство между каждым растением черного ириса, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Это помогает предотвратить заболевания и способствует более здоровому росту.

Полив

В то время как черный ирис относительно устойчив к засухе, постоянный полив необходим в течение вегетационного периода. Поливайте глубоко, но дайте почве просохнуть между сеансами полива.

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг растений ирисов, чтобы сохранить влагу, подавить сорняки и регулировать температуру почвы. Мульчирование также защищает корневища в зимний период.

Удобрение

Используйте сбалансированное удобрение весной, когда появляется новый рост. Избегайте удобрений с высоким содержанием азота, так как они могут способствовать чрезмерному росту листвы за счет цветов.

Деление корневищ

Раз в несколько лет приподнимайте и делите корневища ириса. Это помогает омолодить растение, контролировать скученность, обеспечивает лучшее цветение.

Уточнения

И́рис и́рисы, Ири́са (лат. Íris от др.-греч. ἶρῐς, радуга) — одна из форм мифологического имени собственного, имеющего в современном русском языке ряд разнородных значений.

