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Алиссум: простое решение для красивых клумб и дорожек

2:04
Садоводство

Не обязательно тратить деньги на ограждения для клумб и дорожек или мастерить их своими руками. Отличной альтернативой станет алиссум — красивое, ароматное и неприхотливое растение, которое придаст саду яркий и ухоженный вид. С его помощью можно создать живую рамку, которая радует глаз до поздней осени. Вот что нужно знать о выращивании алиссума.

Алиссум
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алиссум

Когда сажать алиссум

Идеальное время для посева семян — февраль. С учётом рекомендаций лунного календаря лучше начинать на второй день после новолуния. Это обеспечит успешное прорастание и крепкие всходы.

Как правильно выращивать рассаду

Подготовка грунта и ёмкости

  • Алиссум предпочитает нейтральный или слабокислый грунт.
  • Ёмкость для посадки должна быть неглубокой с дренажным слоем и минимум 5 сантиметрами грунта.

Условия для роста

  • Расположите ёмкость на южной или восточной стороне дома.
  • Оптимальная температура воздуха — от +10 градусов.

Посев семян

  • Семена высевают равномерно, слегка заглубляя в землю, но не закапывая.
  • Ёмкость накрывают плёнкой, чтобы создать парниковый эффект.

Уход за всходами

  • Днём проветривайте всходы, а плёнку оставляйте только на ночь.
  • Обеспечьте дополнительное освещение фитолампой в тёмное время суток.
  • Для полива используйте только тёплую воду. До появления ростков грунт увлажняют пульверизатором.

Пересадка рассады

  • Через 20 дней после появления первых листков рассаду пересаживают в отдельные ёмкости.

Высадка в грунт и уход

После пересадки алиссум не требует сложного ухода. Регулярный полив и рыхление грунта обеспечат ему отличное цветение. Этот неприхотливый цветок будет радовать глаз до осенних заморозков, наполняя сад яркими красками и приятным ароматом.

Уточнения

Бурачо́к (лат. Alýssum) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae). Включает в себя около 130 видов, распространённых в Европе, Азии и Северной Африке, из них в бывшем СССР произрастает около 40.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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