Алиссум: простое решение для красивых клумб и дорожек

Не обязательно тратить деньги на ограждения для клумб и дорожек или мастерить их своими руками. Отличной альтернативой станет алиссум — красивое, ароматное и неприхотливое растение, которое придаст саду яркий и ухоженный вид. С его помощью можно создать живую рамку, которая радует глаз до поздней осени. Вот что нужно знать о выращивании алиссума.
Идеальное время для посева семян — февраль. С учётом рекомендаций лунного календаря лучше начинать на второй день после новолуния. Это обеспечит успешное прорастание и крепкие всходы.
Подготовка грунта и ёмкости
Условия для роста
Посев семян
Уход за всходами
Пересадка рассады
После пересадки алиссум не требует сложного ухода. Регулярный полив и рыхление грунта обеспечат ему отличное цветение. Этот неприхотливый цветок будет радовать глаз до осенних заморозков, наполняя сад яркими красками и приятным ароматом.
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