5 растений, которые нельзя подкармливать золой

Несгоревшие древесные остатки, или зола, — это природное удобрение, богатое такими элементами, как калий, фосфор, кальций и магний. Она раскисляет почву, помогает отпугивать вредителей и улучшает состояние многих культур. Однако зола подходит не всем растениям. Некоторые из них могут пострадать от её использования. Давайте разберёмся, какие культуры не стоит подкармливать этим удобрением.
Редис
Редис предпочитает кислую почву, а зола, наоборот, её раскисляет. Это может вызвать пожелтение ботвы, замедление роста корнеплодов и стрелкование, что негативно скажется на урожайности и может привести к её полной потере.
Арбуз
Хотя зола эффективно отпугивает насекомых, её использование для арбузов может обернуться гниением плодов. Причина — нарушение водного обмена, вызванное раскислением почвы, а также нехватка важных для растения элементов.
Щавель
Щавель хорошо растёт на слабокислой почве. При внесении золы грунт теряет необходимую кислотность, из-за чего растение перестаёт нормально развиваться.
Лаванда
Лаванда не переносит щелочной грунт, который получается после использования золы. Это приводит к остановке роста растения и потере его лечебных свойств.
Календула
Подобно лаванде, календула страдает от изменения кислотности почвы. Это отрицательно сказывается на её внешнем виде и общем состоянии.
Прежде чем использовать золу как удобрение, важно узнать, подходит ли она конкретным культурам. Для кислолюбивых растений лучше подбирать альтернативные подкормки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность.
Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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