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5 растений, которые нельзя подкармливать золой

1:54
Садоводство

Несгоревшие древесные остатки, или зола, — это природное удобрение, богатое такими элементами, как калий, фосфор, кальций и магний. Она раскисляет почву, помогает отпугивать вредителей и улучшает состояние многих культур. Однако зола подходит не всем растениям. Некоторые из них могут пострадать от её использования. Давайте разберёмся, какие культуры не стоит подкармливать этим удобрением.

Щавель
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щавель

Растения, которым противопоказана зола

Редис

Редис предпочитает кислую почву, а зола, наоборот, её раскисляет. Это может вызвать пожелтение ботвы, замедление роста корнеплодов и стрелкование, что негативно скажется на урожайности и может привести к её полной потере.

Арбуз

Хотя зола эффективно отпугивает насекомых, её использование для арбузов может обернуться гниением плодов. Причина — нарушение водного обмена, вызванное раскислением почвы, а также нехватка важных для растения элементов.

Щавель

Щавель хорошо растёт на слабокислой почве. При внесении золы грунт теряет необходимую кислотность, из-за чего растение перестаёт нормально развиваться.

Лаванда

Лаванда не переносит щелочной грунт, который получается после использования золы. Это приводит к остановке роста растения и потере его лечебных свойств.

Календула

Подобно лаванде, календула страдает от изменения кислотности почвы. Это отрицательно сказывается на её внешнем виде и общем состоянии.

Как избежать ошибок

Прежде чем использовать золу как удобрение, важно узнать, подходит ли она конкретным культурам. Для кислолюбивых растений лучше подбирать альтернативные подкормки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность.

Уточнения

Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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