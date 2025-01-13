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Проволочник в почве: как бороться и не потерять урожай

2:27
Садоводство

Проволочник, личинка жука-щелкуна, представляет собой серьезную проблему для садоводов. Этот вредитель уничтожает корнеплоды и клубни, что приводит к значительным потерям урожая. Чтобы эффективно бороться с ним, важно использовать комплексный подход.

Проволочник
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проволочник

Почему проволочник так опасен?

Проволочник живет в почве и питается корнями, семенами и клубнями. Его особенности делают борьбу с ним сложной:

  • Долгий жизненный цикл: личинки развиваются до пяти лет.
  • Прочная защита: хитиновый покров помогает им переживать неблагоприятные условия и устойчивость к химии.
  • Сезонная активность: вредители наиболее активны весной и осенью, когда почва влажная и теплая.
  • Среда обитания: сорняки, особенно пырей, становятся идеальным убежищем для личинок.

Профилактика: как создать неблагоприятные условия для проволочника?

  • Перекопка почвы осенью: разрушает гнезда личинок, снижая их численность.
  • Удаление сорняков: особенно важно избавиться от пырея, который служит источником пищи.
  • Севооборот: чередование культур, особенно с посадкой бобовых (фасоли, гороха), снижает вероятность повреждения растений.
  • Регулирование кислотности почвы: добавление извести или древесной золы помогает снизить кислотность, делая почву менее привлекательной для вредителя.

Активные методы борьбы с проволочником

Ловушки:

  • Закопайте кусочки картофеля или моркови на глубину 5 см.
  • Через несколько дней извлеките их вместе с личинками и уничтожьте.

Биологические препараты:

Используйте метаризин или немабакт — они содержат грибы и нематоды, которые эффективно поражают личинок.

Химические средства:

Применяйте инсектициды только при сильном заражении и строго по инструкции, чтобы не повредить экосистему.

Привлечение естественных врагов:

Создайте условия для птиц, ежей и кротов, которые питаются личинками.

Что важно помнить?

Борьба с проволочником требует регулярного ухода за почвой и своевременных мер. Удаление сорняков, улучшение структуры почвы и использование проверенных методов борьбы помогут снизить риски и сохранить урожай.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10-45 мм в длину.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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