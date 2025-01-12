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Бесснежная зима: спасаем клубнику и деревья

2:48
Садоводство

Климатические изменения создают новые вызовы для садоводов. Традиционные методы осенней подготовки сада перестают быть надежными, и бесснежные зимы стали реальностью. Как спасти растения в таких условиях?

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Опасности бесснежной зимы

Когда морозы наступают раньше снега или снежный покров остается минимальным, это становится угрозой для растений, особенно тех, которые привыкли зимовать под слоем снега.

  • Риски для корней: даже устойчивые к морозам растения страдают, если их корни остаются без защиты. Например, плодовые деревья могут пострадать при температуре всего -15°C.
  • Уязвимость молодых саженцев: молодые растения и теплолюбивые сорта особенно чувствительны к таким условиям.

Как защитить ягодные кустарники?

Некоторые культуры, такие как ежевика, актинидия или гумми, остро реагируют на недостаток снега. Для их защиты нужно:

  • Укрыть растения нетканым материалом, оставляя укрытие рыхлым.
  • Для клубники важно предотвратить вымерзание корней: кустики можно замульчировать соломой или другими органическими материалами.

Уход за плодовым садом

Плодовые деревья и кустарники требуют особого внимания, если их корни расположены близко к поверхности.

  • Мульчирование: приствольные круги укрывают толстым слоем органических материалов — навоза, опилок, соломы или торфа. Толщина слоя должна составлять 10-15 см.
  • Снегозадержание: хворост или лапник помогут удержать снежок, если он все же выпадет. Если снег уже есть, его стоит сгребать к корням растений.
  • Полив: в случае сухой почвы перед морозами важно провести влагозарядковый полив.

Защита декоративных растений

Декоративные культуры, такие как будлеи, форзиции или вейгелы, требуют особой подготовки.

  • Установите каркас и накройте его нетканым материалом. Для дополнительной защиты можно использовать листовой опад.
  • Розы, которые обычно не требуют укрытия, в бесснежную зиму лучше замульчировать или накрыть. Важно своевременно снять укрытие при потеплении, чтобы избежать выпревания.
  • Клематисы можно укрыть рыхлыми материалами, которые весной нужно убрать.

Что важно помнить?

  • Растения страдают не только от холода, но и от иссушения почвы. Поэтому влагозарядковый полив играет ключевую роль.
  • Бесснежные зимы требуют оперативных действий. Планируйте поездку на участок при первых признаках морозов.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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