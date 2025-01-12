Бесснежная зима: спасаем клубнику и деревья

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Климатические изменения создают новые вызовы для садоводов. Традиционные методы осенней подготовки сада перестают быть надежными, и бесснежные зимы стали реальностью. Как спасти растения в таких условиях?

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Опасности бесснежной зимы

Когда морозы наступают раньше снега или снежный покров остается минимальным, это становится угрозой для растений, особенно тех, которые привыкли зимовать под слоем снега.

Риски для корней : даже устойчивые к морозам растения страдают, если их корни остаются без защиты. Например, плодовые деревья могут пострадать при температуре всего -15°C.

: даже устойчивые к морозам растения страдают, если их корни остаются без защиты. Например, плодовые деревья могут пострадать при температуре всего -15°C. Уязвимость молодых саженцев: молодые растения и теплолюбивые сорта особенно чувствительны к таким условиям.

Как защитить ягодные кустарники?

Некоторые культуры, такие как ежевика, актинидия или гумми, остро реагируют на недостаток снега. Для их защиты нужно:

Укрыть растения нетканым материалом, оставляя укрытие рыхлым.

Для клубники важно предотвратить вымерзание корней: кустики можно замульчировать соломой или другими органическими материалами.

Уход за плодовым садом

Плодовые деревья и кустарники требуют особого внимания, если их корни расположены близко к поверхности.

Мульчирование: приствольные круги укрывают толстым слоем органических материалов — навоза, опилок, соломы или торфа. Толщина слоя должна составлять 10-15 см.

Снегозадержание: хворост или лапник помогут удержать снежок, если он все же выпадет. Если снег уже есть, его стоит сгребать к корням растений.

Полив: в случае сухой почвы перед морозами важно провести влагозарядковый полив.

Защита декоративных растений

Декоративные культуры, такие как будлеи, форзиции или вейгелы, требуют особой подготовки.

Установите каркас и накройте его нетканым материалом. Для дополнительной защиты можно использовать листовой опад.

Розы, которые обычно не требуют укрытия, в бесснежную зиму лучше замульчировать или накрыть. Важно своевременно снять укрытие при потеплении, чтобы избежать выпревания.

Клематисы можно укрыть рыхлыми материалами, которые весной нужно убрать.

Что важно помнить?

Растения страдают не только от холода, но и от иссушения почвы. Поэтому влагозарядковый полив играет ключевую роль.

Бесснежные зимы требуют оперативных действий. Планируйте поездку на участок при первых признаках морозов.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

