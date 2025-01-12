Почему ваша рассада "горит"? Найдены две основные причины

Вы с любовью посадили семена, радовались первым всходам, но вдруг заметили, что рассада начинает погибать? Это может стать настоящей неожиданностью, особенно если кажется, что все сделано правильно. Но проблема объяснима, и ее можно решить.
Существует две главные причины, по которым рассада начинает "гореть":
Если с перегревом можно справиться достаточно просто, то кислотность почвы требует более внимательного подхода.
Чтобы избежать перегрева, поверхность грунта рекомендуется присыпать одним из следующих материалов:
Эти покрытия сохраняют температуру почвы на безопасном уровне, предотвращая перегрев корневой системы.
Кислотность почвы — более сложная проблема, которая может быть вызвана составом готовых субстратов. В них часто входят:
Перед покупкой почвы внимательно изучите этикетку. Если в составе указан верховой торф, обратите внимание на показатель кислотности (рН).
Для определения кислотности можно:
Чтобы провести измерение, достаточно развести почву в воде, а затем замерить полученный раствор.
Качественный субстрат должен обеспечивать рассаду всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Только так растения смогут развиваться до пересадки в теплицу или открытый грунт. Внимательное отношение к составу грунта и условиям выращивания — залог будущего богатого урожая!
Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.