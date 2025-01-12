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Почему ваша рассада "горит"? Найдены две основные причины

2:47
Садоводство

Вы с любовью посадили семена, радовались первым всходам, но вдруг заметили, что рассада начинает погибать? Это может стать настоящей неожиданностью, особенно если кажется, что все сделано правильно. Но проблема объяснима, и ее можно решить.

Томаты, помидоры, рассада
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томаты, помидоры, рассада

Основные причины гибели рассады

Существует две главные причины, по которым рассада начинает "гореть":

  • перегрев почвы;
  • неподходящая кислотность грунта.

Если с перегревом можно справиться достаточно просто, то кислотность почвы требует более внимательного подхода.

Как предотвратить перегрев почвы?

Чтобы избежать перегрева, поверхность грунта рекомендуется присыпать одним из следующих материалов:

  • опилками;
  • кварцевым песком;
  • вермикулитом;
  • перлитом.

Эти покрытия сохраняют температуру почвы на безопасном уровне, предотвращая перегрев корневой системы.

Что делать с кислотностью почвы?

Кислотность почвы — более сложная проблема, которая может быть вызвана составом готовых субстратов. В них часто входят:

  • верховой торф (обладает рыжевато-коричневым цветом и повышенной
  • кислотностью);
  • песок (кварцевый или речной);
  • дерн;
  • дополнительные компоненты: опилки, керамзит, вермикулит, питательные элементы.

Перед покупкой почвы внимательно изучите этикетку. Если в составе указан верховой торф, обратите внимание на показатель кислотности (рН).

Как определить кислотность грунта?

Для определения кислотности можно:

Использовать приборы:

  • рН-метр: показывает точный уровень кислотности.
  • Лакмусовые полоски: меняют цвет при взаимодействии с жидкостью, которую затем сверяют со шкалой рН.

Чтобы провести измерение, достаточно развести почву в воде, а затем замерить полученный раствор.

Применить народные методы:

  • Добавьте уксус. Если началось шипение и пузырьки, значит, рН выше 7.
  • При добавлении соды реакция (шипение) указывает, что рН меньше 6.
  • Если реакции нет, кислотность нейтральная (рН 6-7).

Как скорректировать кислотность?

  • Для снижения кислотности: добавляют доломитовую муку, золу или мел.
  • Для повышения кислотности: используют пищевые кислоты, мочевину или аммиачную селитру.

Почему это важно?

Качественный субстрат должен обеспечивать рассаду всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Только так растения смогут развиваться до пересадки в теплицу или открытый грунт. Внимательное отношение к составу грунта и условиям выращивания — залог будущего богатого урожая!

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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