Почему ваша рассада "горит"? Найдены две основные причины

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы с любовью посадили семена, радовались первым всходам, но вдруг заметили, что рассада начинает погибать? Это может стать настоящей неожиданностью, особенно если кажется, что все сделано правильно. Но проблема объяснима, и ее можно решить.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Томаты, помидоры, рассада

Основные причины гибели рассады

Существует две главные причины, по которым рассада начинает "гореть":

перегрев почвы;

неподходящая кислотность грунта.

Если с перегревом можно справиться достаточно просто, то кислотность почвы требует более внимательного подхода.

Как предотвратить перегрев почвы?

Чтобы избежать перегрева, поверхность грунта рекомендуется присыпать одним из следующих материалов:

опилками;

кварцевым песком;

вермикулитом;

перлитом.

Эти покрытия сохраняют температуру почвы на безопасном уровне, предотвращая перегрев корневой системы.

Что делать с кислотностью почвы?

Кислотность почвы — более сложная проблема, которая может быть вызвана составом готовых субстратов. В них часто входят:

верховой торф (обладает рыжевато-коричневым цветом и повышенной

кислотностью);

песок (кварцевый или речной);

дерн;

дополнительные компоненты: опилки, керамзит, вермикулит, питательные элементы.

Перед покупкой почвы внимательно изучите этикетку. Если в составе указан верховой торф, обратите внимание на показатель кислотности (рН).

Как определить кислотность грунта?

Для определения кислотности можно:

Использовать приборы:

рН-метр : показывает точный уровень кислотности.

: показывает точный уровень кислотности. Лакмусовые полоски: меняют цвет при взаимодействии с жидкостью, которую затем сверяют со шкалой рН.

Чтобы провести измерение, достаточно развести почву в воде, а затем замерить полученный раствор.

Применить народные методы:

Добавьте уксус. Если началось шипение и пузырьки, значит, рН выше 7.

При добавлении соды реакция (шипение) указывает, что рН меньше 6.

Если реакции нет, кислотность нейтральная (рН 6-7).

Как скорректировать кислотность?

Для снижения кислотности : добавляют доломитовую муку, золу или мел.

: добавляют доломитовую муку, золу или мел. Для повышения кислотности: используют пищевые кислоты, мочевину или аммиачную селитру.

Почему это важно?

Качественный субстрат должен обеспечивать рассаду всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Только так растения смогут развиваться до пересадки в теплицу или открытый грунт. Внимательное отношение к составу грунта и условиям выращивания — залог будущего богатого урожая!

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

