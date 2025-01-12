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Как посадить грецкий орех на даче без саженцев

Садоводство

Грецкий орех — это южное дерево, которое успешно растёт и в средней полосе России. Взрослое дерево не требует особого ухода, но с молодыми саженцами придётся повозиться. Ваши усилия не только принесут пользу вам, но и вашим наследникам.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Чернилевский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкий орех

В зависимости от сорта, первый урожай грецкого ореха можно ожидать через 6-8 лет после посадки. Вырастить это дерево можно как из саженцев, так и из семян. Семенной способ требует больше усилий, но он более экономичен.

Подготовка семян грецких орехов

Существует несколько способов подготовки семян.

— Естественная стратификация: Осенью положите орехи на землю и накройте листьями. Весной просто посадите их.

— Стратификация в песке: Насыпьте влажный песок в ёмкость, положите орехи, прикройте их песком и держите при температуре 0-5°C в течение трёх месяцев.

— Горячая вода: Залейте орехи водой температурой 45-50°C на два дня, затем оставьте в тёплом месте на три недели. Как только скорлупа треснет, сразу сажайте.

Посадка ореха

Сажать грецкий орех можно как весной, так и осенью. Осенью можно сажать сразу после сбора орехов, но если зима будет холодной, ростки могут не появиться. Весной больше шансов на прорастание, но требуется стратификация.

Как посадить грецкий орех

Выберите солнечное место с низким уровнем грунтовых вод. Орех можно сажать на любом грунте, но на плодородной удобренной почве он может хуже переносить зиму. Сажайте орехи на расстоянии 8-10 метров друг от друга.

Уход за грецким орехом

Молодым деревьям необходима обрезка, особенно в возрасте двух-трёх лет. Для формирования ствола обрезают побеги до 70-120 см. Через год оставляют три-четыре ветви для формирования кроны. В дальнейшем обрезка проводится только для удаления сухих и больных ветвей.

Полив

Грецкий орех — влаголюбивое дерево. Молодые саженцы требуют полива два раза в месяц, взрослые деревья — реже.

Сорта грецкого ореха для средней полосы

Для средней полосы важно выбирать сорта, которые хорошо переносят морозы. Вот некоторые из популярных.

— Идеал: скороспелый, начинает плодоносить на второй год, но живёт всего 40-50 лет.

— Великан: плоды крупные, высокая урожайность, морозостойкость до -30°C.

— Астаховский: морозостойкость до -29°C, начинает плодоносить на шестой год.

— Урожайный: даёт до 30 кг плодов, морозостойкий для средней полосы.

— Садко: низкорослый (3,5 м), морозостойкость до -40°C, начинает плодоносить на третий год. 

Выберите подходящий сорт, следуйте правилам ухода, и грецкий орех будет радовать вас долгие годы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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