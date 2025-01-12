Как посадить грецкий орех на даче без саженцев

Грецкий орех — это южное дерево, которое успешно растёт и в средней полосе России. Взрослое дерево не требует особого ухода, но с молодыми саженцами придётся повозиться. Ваши усилия не только принесут пользу вам, но и вашим наследникам.
В зависимости от сорта, первый урожай грецкого ореха можно ожидать через 6-8 лет после посадки. Вырастить это дерево можно как из саженцев, так и из семян. Семенной способ требует больше усилий, но он более экономичен.
Существует несколько способов подготовки семян.
— Естественная стратификация: Осенью положите орехи на землю и накройте листьями. Весной просто посадите их.
— Стратификация в песке: Насыпьте влажный песок в ёмкость, положите орехи, прикройте их песком и держите при температуре 0-5°C в течение трёх месяцев.
— Горячая вода: Залейте орехи водой температурой 45-50°C на два дня, затем оставьте в тёплом месте на три недели. Как только скорлупа треснет, сразу сажайте.
Сажать грецкий орех можно как весной, так и осенью. Осенью можно сажать сразу после сбора орехов, но если зима будет холодной, ростки могут не появиться. Весной больше шансов на прорастание, но требуется стратификация.
Выберите солнечное место с низким уровнем грунтовых вод. Орех можно сажать на любом грунте, но на плодородной удобренной почве он может хуже переносить зиму. Сажайте орехи на расстоянии 8-10 метров друг от друга.
Молодым деревьям необходима обрезка, особенно в возрасте двух-трёх лет. Для формирования ствола обрезают побеги до 70-120 см. Через год оставляют три-четыре ветви для формирования кроны. В дальнейшем обрезка проводится только для удаления сухих и больных ветвей.
Грецкий орех — влаголюбивое дерево. Молодые саженцы требуют полива два раза в месяц, взрослые деревья — реже.
Для средней полосы важно выбирать сорта, которые хорошо переносят морозы. Вот некоторые из популярных.
— Идеал: скороспелый, начинает плодоносить на второй год, но живёт всего 40-50 лет.
— Великан: плоды крупные, высокая урожайность, морозостойкость до -30°C.
— Астаховский: морозостойкость до -29°C, начинает плодоносить на шестой год.
— Урожайный: даёт до 30 кг плодов, морозостойкий для средней полосы.
— Садко: низкорослый (3,5 м), морозостойкость до -40°C, начинает плодоносить на третий год.
Выберите подходящий сорт, следуйте правилам ухода, и грецкий орех будет радовать вас долгие годы.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.