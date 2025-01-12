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Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай

1:01
Садоводство

Что не любит морковь при выращивании

Морковь довольно сложно проращивать, поэтому посадка в холодную почву может навредить ей. Подождите, пока почва достаточно прогреется. При температуре почвы +5 градусов семена прорастут примерно через 20 дней.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Кроме того, следует правильно выбрать место для посадки овоща. Морковь любит солнечные лучи и не переносит избытка влаги. Поэтому не стоит высаживать корнеплоды в тени и низинах. Выбирайте солнечные места с нормальной влажностью почвы.

Как подготовить почву перед посадкой моркови

Перед посадкой моркови почву взрыхлите и увлажните водой. Важно, чтобы почва была равномерно влажной, но не мокрой. Высевайте семена на глубину около 1 см, промежутки между лунками должны быть более 15 см. Размещение между лунками поможет растениям развиваться и расти без помех.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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