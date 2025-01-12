Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай

Морковь довольно сложно проращивать, поэтому посадка в холодную почву может навредить ей. Подождите, пока почва достаточно прогреется. При температуре почвы +5 градусов семена прорастут примерно через 20 дней.
Кроме того, следует правильно выбрать место для посадки овоща. Морковь любит солнечные лучи и не переносит избытка влаги. Поэтому не стоит высаживать корнеплоды в тени и низинах. Выбирайте солнечные места с нормальной влажностью почвы.
Перед посадкой моркови почву взрыхлите и увлажните водой. Важно, чтобы почва была равномерно влажной, но не мокрой. Высевайте семена на глубину около 1 см, промежутки между лунками должны быть более 15 см. Размещение между лунками поможет растениям развиваться и расти без помех.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.