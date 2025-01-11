Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Директор туркомпании в Хабаровске обманула клиентов на 11 млн рублей
Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года
Эти обезьянки зовут своих сородичей по имени
Как поддерживать здоровье сердца при низком пульсе
Эксперты предупреждают: эти породы собак сложно содержать в доме
Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа
Плавничок на крыше: как он помогает вашему автомобилю
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов

Как выбрать семена огурцов для дачи: советы на 2025 год

2:04
Садоводство

Перед началом нового дачного сезона выбор семян огурцов становится важным этапом подготовки. Однако даже опытные огородники иногда упускают из виду ключевые моменты, которые могут повлиять на урожай.

Рассада огурца
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада огурца

Самое главное: дата сбора семян

При покупке семян важно обратить внимание не только на дату фасовки и срок хранения, но и на год сбора плодов, из которых они были получены. Для посева в 2025 году лучше всего подходят семена урожая 2024 года, так как они сохраняют свою всхожесть и силу.

Сорт или гибрид: что выбрать

Сортовые огурцы.

Идеальны для открытого грунта, но часто требуют опыления, что может создать сложности при выращивании в теплице.

Гибридные огурцы.

Они не нуждаются в опылении, что делает их универсальными для выращивания в любых условиях. Кроме того, гибриды часто обладают устойчивостью к болезням и вредителям.

Назначение урожая

Определитесь, для чего вы будете использовать огурцы:

Для салатов.

Можно использовать любой урожай, так как сортовые огурцы отлично подходят для свежего употребления.

Для консервации.

Сортовые огурцы могут размякнуть в процессе, поэтому лучше выбирать гибриды, устойчивые к тепловой обработке.

Дополнительные советы

  • Изучите отзывы. Покупатели часто делятся реальным опытом, который поможет избежать ошибок.
  • Устойчивость к условиям. Обращайте внимание на информацию о стойкости сорта или гибрида к климатическим условиям, вредителям и болезням.
  • Где сажать. Для теплицы или открытого грунта выбирайте подходящий вид семян.

Выбор семян огурцов — это не только вопрос вкуса, но и правильной подготовки к сезону. Учитывая дату сбора, тип семян и их назначение, вы обеспечите себе богатый и качественный урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самая длинная дорога мира: где она начинается и заканчивается
Туризм
Самая длинная дорога мира: где она начинается и заканчивается Аудио 
Где находится самый длинный мост в мире?
Туризм
Где находится самый длинный мост в мире? Аудио 
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Авто
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга
Экстремальный спорт при -49 градусах: в Якутии стартовал марафон
На экраны выходит фильм Четыре четверти о любви современных Ромео и Джульетты
Волшебное средство для долголетия. Как британке удалось дожить до 104 лет?
Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?
Аккумуляторы для ноутбуков могут стать неисчерпаемым источником электричества
Какие санкции против РФ Трамп снимет в первую очередь?
Не прозевай! В России 12 января можно увидеть самую яркую комету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.