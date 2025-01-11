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Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года

2:09
Садоводство

Подготовка к новому дачному сезону уже началась, и самое время выбирать семена. Борщ без свеклы представить сложно, поэтому стоит уделить внимание выбору сортов этой культуры. Рассмотрим три проверенных сорта, которые подойдут для посева в 2025 году.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

1. "Бордо 237"

Это один из старейших и самых надёжных сортов.

  • Срок созревания: 120 дней.
  • Форма: округлая.
  • Масса плодов: 250-480 граммов.
  • Особенности: насыщенный бордовый цвет мякоти без колец, сладкий вкус, хорошая сочность.
  • Урожайность: до 8 кг с квадратного метра.
  • Преимущества: отлично хранится зимой, не теряя вкусовых качеств.

2. "Цилиндра"

Сорт, как видно из названия, отличается цилиндрической формой плодов.

  • Срок созревания: 120-130 дней.
  • Размер: длина 16 см, диаметр 6-10 см.
  • Масса плодов: 180-250 граммов.
  • Особенности: сладкая мякоть без колец, устойчивость к болезням, засухе и заморозкам.
  • Преимущества: урожай хранится до весны, подходит для любых климатических условий.

3. "Пабло F1"

Скороспелый гибрид, который идеально подойдёт для тех, кто хочет получить урожай как можно раньше.

  • Срок созревания: 105-110 дней.
  • Форма: округлая.
  • Диаметр: 12-15 см.
  • Масса плодов: 180-200 граммов.
  • Особенности: удобен для варки, мякоть без колец, сладкий вкус.
  • Преимущества: отлично сохраняется зимой, не теряя текстуры и вкуса.

Выбирая такие сорта, как "Бордо 237", "Цилиндра" и "Пабло F1", вы обеспечите свой стол вкусной и качественной свеклой. Эти сорта прекрасно подходят как для хранения, так и для использования в зимних заготовках.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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