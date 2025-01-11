Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года

Подготовка к новому дачному сезону уже началась, и самое время выбирать семена. Борщ без свеклы представить сложно, поэтому стоит уделить внимание выбору сортов этой культуры. Рассмотрим три проверенных сорта, которые подойдут для посева в 2025 году.
1. "Бордо 237"
Это один из старейших и самых надёжных сортов.
2. "Цилиндра"
Сорт, как видно из названия, отличается цилиндрической формой плодов.
3. "Пабло F1"
Скороспелый гибрид, который идеально подойдёт для тех, кто хочет получить урожай как можно раньше.
Выбирая такие сорта, как "Бордо 237", "Цилиндра" и "Пабло F1", вы обеспечите свой стол вкусной и качественной свеклой. Эти сорта прекрасно подходят как для хранения, так и для использования в зимних заготовках.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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