Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка к новому дачному сезону уже началась, и самое время выбирать семена. Борщ без свеклы представить сложно, поэтому стоит уделить внимание выбору сортов этой культуры. Рассмотрим три проверенных сорта, которые подойдут для посева в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

1. "Бордо 237"

Это один из старейших и самых надёжных сортов.

Срок созревания : 120 дней.

: 120 дней. Форма : округлая.

: округлая. Масса плодов : 250-480 граммов.

: 250-480 граммов. Особенности : насыщенный бордовый цвет мякоти без колец, сладкий вкус, хорошая сочность.

: насыщенный бордовый цвет мякоти без колец, сладкий вкус, хорошая сочность. Урожайность : до 8 кг с квадратного метра.

: до 8 кг с квадратного метра. Преимущества: отлично хранится зимой, не теряя вкусовых качеств.

2. "Цилиндра"

Сорт, как видно из названия, отличается цилиндрической формой плодов.

Срок созревания : 120-130 дней.

: 120-130 дней. Размер : длина 16 см, диаметр 6-10 см.

: длина 16 см, диаметр 6-10 см. Масса плодов : 180-250 граммов.

: 180-250 граммов. Особенности : сладкая мякоть без колец, устойчивость к болезням, засухе и заморозкам.

: сладкая мякоть без колец, устойчивость к болезням, засухе и заморозкам. Преимущества: урожай хранится до весны, подходит для любых климатических условий.

3. "Пабло F1"

Скороспелый гибрид, который идеально подойдёт для тех, кто хочет получить урожай как можно раньше.

Срок созревания : 105-110 дней.

: 105-110 дней. Форма : округлая.

: округлая. Диаметр : 12-15 см.

: 12-15 см. Масса плодов : 180-200 граммов.

: 180-200 граммов. Особенности : удобен для варки, мякоть без колец, сладкий вкус.

: удобен для варки, мякоть без колец, сладкий вкус. Преимущества: отлично сохраняется зимой, не теряя текстуры и вкуса.

Выбирая такие сорта, как "Бордо 237", "Цилиндра" и "Пабло F1", вы обеспечите свой стол вкусной и качественной свеклой. Эти сорта прекрасно подходят как для хранения, так и для использования в зимних заготовках.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

