Удаление пней на даче: как сделать это просто

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удаление пней вручную — тяжёлая задача, требующая немалой физической силы и выносливости. Особенно сложно справляться с этой работой женщинам и пожилым людям, ведь процесс включает в себя подкопку, обрубку корней и вытягивание остатков дерева.

Фото: commons.wikimedia.org by CarlosVdeHabsburgo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пень

Но существует гораздо более простой и менее трудоёмкий способ, который практически не требует физических усилий.

Как удалить пень без корчевания

Для этого метода вам понадобятся:

Дрель.

Керосин.

Пошаговая инструкция:

Просверлите в пне около 10 отверстий глубиной 10 см или больше.

Заполните каждое отверстие керосином.

Подожгите пень.

Через несколько часов от пня останется лишь пепел. Этот метод очень прост, но требует соблюдения мер безопасности.

Важные правила безопасности

Огнетушитель. Всегда держите его рядом на случай непредвиденной ситуации.

Защита окружающего грунта. Засыпьте землю вокруг пня песком и обильно полейте водой, чтобы предотвратить распространение огня.

Тип почвы. Если почва торфяная, категорически запрещается использовать керосин! Это может привести к неконтролируемому возгоранию. Для таких участков подберите безопасный способ удаления пня.

Удаление пней без корчевания — это быстрый и удобный метод, если соблюдать правила безопасности. Он подходит для большинства типов почвы, кроме торфяной, и избавляет от тяжёлого физического труда.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

