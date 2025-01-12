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Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации

1:38
Садоводство

Многие дачники скептически относятся к обрезке деревьев зимой, предпочитая весну или осень. Однако эта процедура допустима и в январе, если соблюдать определённые правила.

Зимний двор с бело-голубым домом и елью
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимний двор с бело-голубым домом и елью

Условия для зимней обрезки

Температура воздуха.

Процедуру можно проводить только при среднесуточной температуре не ниже -5 °C. Слишком сильные морозы делают древесину хрупкой, что может привести к повреждениям.

Отсутствие осадков.

Выполнять обрезку нужно в сухую погоду, чтобы избежать намокания древесины, что может привести к её загниванию.

Стабильная погода.

В ближайшие дни не должно быть резких перепадов температуры, которые могут негативно сказаться на состоянии деревьев.

Зимний покой.

Деревья должны находиться в состоянии спячки, чтобы минимизировать стресс от обрезки.

Какие деревья можно обрезать зимой

Январь — подходящее время для обрезки следующих плодовых деревьев:

  • яблони;
  • груши;
  • сливы.

Как правильно проводить обрезку

  1. Удалите поросль у основания дерева.
  2. Обрежьте больные и сухие ветки.
  3. Удалите ветви, растущие внутрь кроны.

Такая обрезка позволит дереву направить силы на развитие здоровых ветвей и плодов, что обеспечит хороший урожай в текущем году.

Итог

Зимняя обрезка может стать полезной процедурой, если учесть погодные условия и состояние деревьев. Следуйте рекомендациям, чтобы ваши плодовые деревья радовали богатым урожаем.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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