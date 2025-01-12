Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации

Многие дачники скептически относятся к обрезке деревьев зимой, предпочитая весну или осень. Однако эта процедура допустима и в январе, если соблюдать определённые правила.
Температура воздуха.
Процедуру можно проводить только при среднесуточной температуре не ниже -5 °C. Слишком сильные морозы делают древесину хрупкой, что может привести к повреждениям.
Отсутствие осадков.
Выполнять обрезку нужно в сухую погоду, чтобы избежать намокания древесины, что может привести к её загниванию.
Стабильная погода.
В ближайшие дни не должно быть резких перепадов температуры, которые могут негативно сказаться на состоянии деревьев.
Зимний покой.
Деревья должны находиться в состоянии спячки, чтобы минимизировать стресс от обрезки.
Январь — подходящее время для обрезки следующих плодовых деревьев:
Такая обрезка позволит дереву направить силы на развитие здоровых ветвей и плодов, что обеспечит хороший урожай в текущем году.
Зимняя обрезка может стать полезной процедурой, если учесть погодные условия и состояние деревьев. Следуйте рекомендациям, чтобы ваши плодовые деревья радовали богатым урожаем.
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