Как спасти фиалку: причины увядания и способы восстановления

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие цветоводы сталкиваются с тем, что импортные сенполии, купленные в магазине, быстро увядают. Причина вовсе не в российском климате. Такие растения выращиваются как "букеты в горшке" с насыщением минеральными удобрениями, которые заканчиваются вскоре после покупки. К тому же фиалки плохо переносят смену условий. Чтобы дать им шанс на новую жизнь, пересадите растение в подходящую земляную смесь.

Фото: Own work by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

Как выбрать подходящую землю для фиалки

Оптимальный состав грунта для сенполий — лёгкий и воздушный, с хорошей аэрацией:

2 части верхового торфа;

1 часть дерновой земли;

1 часть крупного песка;

0,5 части листового перегноя или перепревшего навоза (коровьего, овечьего или конского);

0,5 части резаного мха-сфагнума.

Дополнительно можно добавить 1-2 стакана древесного угля на ведро смеси. Земля с огорода для сенполий не подходит, так как она может быть заражена нематодами или гнилостными бактериями. Для большей безопасности перегной и дерновую землю рекомендуется пропарить.

Если у вашей фиалки здоровая блестящая листва, корни хорошо оплетают земляной ком, а само растение обильно цветёт, значит, грунт подобран идеально.

Как размножить сенполию

Самый простой способ — черенкование. Для этого берут лист с 2-3 ряда здоровой розетки, укорачивают черенок до 3-4 см и укореняют его в кипячёной воде.

Процесс укоренения:

Поместите черенок в небольшую ёмкость (например, пузырёк из-под лекарства или стаканчик).

Держите в тепле, избегая сквозняков.

Через 20-30 дней, когда корни достигнут 1,5-2 см, пересадите черенок в лёгкий субстрат с песком вместо перегноя.

Через месяц появятся дочерние розетки, которые затем рассаживают в отдельные горшочки.

Какие горшки лучше для сенполий

Горшки должны быть небольшими, невысокими и широкими. Для улучшения аэрации в пластмассовых горшках можно просверлить дополнительные отверстия. Дренаж обязателен:

1-2 см для керамических горшков;

3-5 см для пластмассовых.

В качестве дренажа используйте пенопласт, мох-сфагнум или их смесь с песком.

Импортные сенполии могут потерять декоративность из-за истощения запасов удобрений и перемены условий содержания. Пересадка в правильную почву и забота помогут вернуть растению здоровье и обеспечить его дальнейший рост и цветение.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

