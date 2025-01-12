Как спасти фиалку: причины увядания и способы восстановления

Многие цветоводы сталкиваются с тем, что импортные сенполии, купленные в магазине, быстро увядают. Причина вовсе не в российском климате. Такие растения выращиваются как "букеты в горшке" с насыщением минеральными удобрениями, которые заканчиваются вскоре после покупки. К тому же фиалки плохо переносят смену условий. Чтобы дать им шанс на новую жизнь, пересадите растение в подходящую земляную смесь.
Оптимальный состав грунта для сенполий — лёгкий и воздушный, с хорошей аэрацией:
Дополнительно можно добавить 1-2 стакана древесного угля на ведро смеси. Земля с огорода для сенполий не подходит, так как она может быть заражена нематодами или гнилостными бактериями. Для большей безопасности перегной и дерновую землю рекомендуется пропарить.
Если у вашей фиалки здоровая блестящая листва, корни хорошо оплетают земляной ком, а само растение обильно цветёт, значит, грунт подобран идеально.
Самый простой способ — черенкование. Для этого берут лист с 2-3 ряда здоровой розетки, укорачивают черенок до 3-4 см и укореняют его в кипячёной воде.
Процесс укоренения:
Горшки должны быть небольшими, невысокими и широкими. Для улучшения аэрации в пластмассовых горшках можно просверлить дополнительные отверстия. Дренаж обязателен:
В качестве дренажа используйте пенопласт, мох-сфагнум или их смесь с песком.
Импортные сенполии могут потерять декоративность из-за истощения запасов удобрений и перемены условий содержания. Пересадка в правильную почву и забота помогут вернуть растению здоровье и обеспечить его дальнейший рост и цветение.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).
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