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Плющ в интерьере: как добиться идеального вида

2:54
Садоводство

Плющ, родом из Европы и принадлежащий к семейству Аралиевые, давно завоевал сердца цветоводов. Его высокая приспособляемость, обильная зелёная масса и декоративность сделали это растение популярным как в интерьерах, так и в ландшафтном дизайне.

Плющ
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_%27Golden_Curl%27_Bluszcz_pospolity_2019-09-15_01.jpg by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плющ

Как выращивать плющ

Плющ прекрасно смотрится в кашпо, подвесных корзинах или композициях, включая комнатные садики и букеты. Для создания опоры используйте бамбуковые палки, металлическую проволоку или изогнутые конструкции. Чтобы добиться пышной кроны, отламывайте верхушки в конце лета или при пересадке. Эти стебли можно использовать для укоренения.

Подкармливайте растение удобрениями, богатыми азотом и калием. Летом удобрения вносят раз в две недели, зимой — раз в месяц.

Интересный метод — создание штамбового деревца: черенки плюща прививают на фатсхедеру. Это требует определённых навыков, но результат стоит усилий.

Уход за плющом в домашних условиях

  • Местоположение: оптимальная температура для плюща — 15-17 °С. Он переносит высокие температуры при регулярном поливе, любит солнечный свет, но не терпит его избытка.
  • Освещение: яркий, но рассеянный свет. В тени пестролистные сорта могут потерять окраску.
  • Полив: почва должна быть влажной, но не заболоченной. Зимой полив сокращают, давая земле подсохнуть.
  • Влажность воздуха: плющ обожает влажность. Регулярно опрыскивайте листья и устраивайте растению тёплый душ.

Размножение и пересадка

Черенки укореняют в любое время года, но лучше всего в конце лета. Для этого срезают побеги длиной 8-20 см и укореняют в почвенной смеси из дерновой земли, перегноя и песка. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в несколько лет или обновляют верхний слой почвы.

Возможные трудности

  • Коричневые края листьев: слишком высокая температура или сухой воздух.
  • Мелкие листья и голые стебли: недостаток света.
  • Сухие кончики листьев: сухой воздух или паутинный клещик.

Полезные свойства

Плющ не только радует глаз, но и очищает воздух от формальдегидов, бензола и других вредных веществ. Кроме того, растение обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами.

Плющ — это идеальный выбор для тех, кто хочет украсить дом зелёным, простым в уходе и полезным растением. При правильном уходе он долго будет радовать своей красотой и улучшать качество воздуха в вашем доме.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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