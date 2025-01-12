Плющ в интерьере: как добиться идеального вида

Плющ, родом из Европы и принадлежащий к семейству Аралиевые, давно завоевал сердца цветоводов. Его высокая приспособляемость, обильная зелёная масса и декоративность сделали это растение популярным как в интерьерах, так и в ландшафтном дизайне.
Плющ прекрасно смотрится в кашпо, подвесных корзинах или композициях, включая комнатные садики и букеты. Для создания опоры используйте бамбуковые палки, металлическую проволоку или изогнутые конструкции. Чтобы добиться пышной кроны, отламывайте верхушки в конце лета или при пересадке. Эти стебли можно использовать для укоренения.
Подкармливайте растение удобрениями, богатыми азотом и калием. Летом удобрения вносят раз в две недели, зимой — раз в месяц.
Интересный метод — создание штамбового деревца: черенки плюща прививают на фатсхедеру. Это требует определённых навыков, но результат стоит усилий.
Черенки укореняют в любое время года, но лучше всего в конце лета. Для этого срезают побеги длиной 8-20 см и укореняют в почвенной смеси из дерновой земли, перегноя и песка. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в несколько лет или обновляют верхний слой почвы.
Плющ не только радует глаз, но и очищает воздух от формальдегидов, бензола и других вредных веществ. Кроме того, растение обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами.
Плющ — это идеальный выбор для тех, кто хочет украсить дом зелёным, простым в уходе и полезным растением. При правильном уходе он долго будет радовать своей красотой и улучшать качество воздуха в вашем доме.
Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.