Как сделать кофейное дерево гордостью вашего интерьера

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кофейное дерево — это не только экзотическое украшение вашего интерьера, но и потенциальный источник ароматных зёрен, если обеспечить растению правильный уход. Оно неприхотливо, но требует соблюдения ряда условий, чтобы радовать своей красотой и здоровьем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Где разместить кофейное дерево

Растение предпочитает яркий, но рассеянный свет. Лучшее место — западные или северные подоконники. Прямые солнечные лучи могут повредить листья, поэтому летом важно притенять дерево.

Оптимальная температура

Кофейное дерево комфортно чувствует себя при температуре +20…+30 °C летом. Зимой оно предпочитает прохладу — около +12…+15 °C. Избегайте резких перепадов температур и сквозняков, чтобы сохранить здоровье растения.

Полив и влажность

Поливайте дерево мягкой, отстоянной водой. Летом следите, чтобы почва оставалась слегка влажной, поливая растение раз в два дня. Зимой частоту полива можно сократить, увлажняя грунт по мере подсыхания. Чтобы поддерживать комфортную влажность воздуха (около 70%), регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель.

Правильная почва и пересадка

Для кофейного дерева подходит слабокислый субстрат. Молодые растения пересаживают ежегодно, увеличивая горшок на 2-3 см в диаметре. Взрослые экземпляры требуют пересадки каждые 2-3 года с увеличением ёмкости на 5-6 см. Не забудьте уложить дренажный слой из крупного песка.

Подкормка для роста

В период активного роста (с весны до осени) подкармливайте растение каждые две недели органическими удобрениями. Для предотвращения дефицита калия добавляйте в почву древесную золу.

Размножение

Кофейное дерево можно размножать семенами и черенками. Черенки считаются более надёжным вариантом, так как дают быстрый рост и раннее плодоношение. Для укоренения черенков используйте субстрат из песка и листовой земли, предварительно обработав черенки стимулятором корнеобразования.

Особенности роста

В домашних условиях кофейное дерево может вырасти до 1,5-2 метров. Чтобы растение выглядело декоративно, рекомендуется формировать его с несколькими стволами, придавая пышность кроне.

При правильном уходе кофейное дерево не только станет украшением дома, но и может подарить вам собственные кофейные зёрна. Следуйте этим рекомендациям, чтобы вырастить здоровое и красивое растение.

Уточнения

Ко́фе также Кофе́йное де́рево (лат. Coffea) — род вечнозелёных растений трибы Кофейные (Coffeeae) семейства Мареновые (Rubiaceae).

