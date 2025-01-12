Ржавчина на груше: как спасти дерево от гибели

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ржавчина — одно из самых серьёзных заболеваний, угрожающих плодовым деревьям. Груши страдают от этой болезни чаще всего, но её споры могут поражать и другие культуры. Если вовремя не принять меры, дерево может погибнуть через несколько лет.

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дерево груши

Как распознать ржавчину

Признаки болезни становятся заметны летом. Листья и молодые побеги груши покрываются бурыми пятнами, а с нижней стороны листьев появляются наросты, содержащие грибковые споры. Постепенно листва высыхает и опадает, ослабляя дерево.

Если ржавчину не лечить, дерево теряет способность плодоносить и погибает.

Как бороться с ржавчиной

Избегайте соседства груш и можжевельника.

Можжевельник часто становится переносчиком грибковых спор, поэтому размещение этих растений рядом крайне нежелательно.

Удаляйте поражённые побеги.

Срезайте заражённые ветки, а места срезов обрабатывайте раствором медного купороса. Это предотвращает дальнейшее распространение инфекции.

Используйте фунгициды.

Для защиты деревьев популярны бордосская смесь, препарат "Скор" и другие фунгициды. Обработку следует начинать ранней весной и продолжать весь сезон. На начальных стадиях болезни помогут народные средства, такие как настои золы, коровяка или бархатцев.

Сажайте устойчивые к ржавчине сорта.

Если вы только планируете посадить груши, выбирайте сорта с повышенной устойчивостью к болезни: Гордзала, Сахарная, Чижовка и другие.

Проводите профилактическую обработку.

Осенью, после опадания листвы, обработайте деревья раствором мочевины. Весной используйте биопрепараты для защиты от новых инфекций.

Ржавчина может нанести серьёзный урон вашему саду, но своевременные меры помогут сохранить деревья. Удаляйте заражённые части, обрабатывайте груши фунгицидами и выбирайте устойчивые сорта, чтобы ваш сад оставался здоровым и плодородным.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

