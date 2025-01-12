Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный способ стирки пуховика: нужно просто добавить эти овощи в стиральную машину
Зимний утренний ритуал: простые способы прогреть автомобиль
Замените пшеничную муку: секреты полезной выпечки
Гранат для памяти и концентрации: польза и возможный вред
Херсонская область устанавливает минимальные объёмы инвестиций для получения земли
Вкуснейший салат на скорую руку: для него нужны по баночке консервов из горбуши и фасоли
Манжерок стал соперником Шерегеша благодаря заоблачным ценам
Как подгузники помогают сохранить влагу в почве
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым

Декабрист зацветёт, если сделать это: секреты ухода

2:08
Садоводство

Декабрист — красивое комнатное растение, способное стать настоящей гордостью любого цветовода. Чтобы он радовал пышными цветами и новыми побегами, потребуется немного внимания и заботы. Один из проверенных и доступных способов подкормки — использование картофельного отвара.

Декабрист
Фото: commons.wikimedia.org by WayneRay
Декабрист

Секрет пышного цветения

Картофельный отвар — это бюджетное и экологически чистое средство, которое помогает декабристу активно расти и обильно цвести. Уже через 2-3 недели после регулярного применения растение начинает активно наращивать побеги, а затем радует ярким цветением.

Преимущества картофельного отвара

  • Бесплатно. Вода, оставшаяся после варки картофеля, обычно выливается, а тут она превращается в ценное удобрение.
  • Экологичность. В отваре нет вредных химических веществ, которые могли бы нанести вред растению или окружающей среде.
  • Безопасность. Подкормка абсолютно безвредна для детей и домашних животных, не вызывает аллергии и раздражения.

Как правильно ухаживать за декабристом

Важно помнить, что даже картофельный отвар не поможет, если растение содержится в неподходящих условиях.

  • Температура. Декабрист предпочитает прохладу. Оптимальная температура для его цветения — 12-15 °C.
  • Освещение. Горшок с растением лучше держать вдали от прямых солнечных лучей, избегая сквозняков.
  • Полив. Поливайте цветок по мере подсыхания почвы, избегая как пересушки, так и излишней сырости.
  • Влажность воздуха. Обеспечьте достаточную влажность с помощью опрыскивания или увлажнителя.

Использование картофельного отвара в сочетании с правильным уходом — это простой и эффективный способ превратить ваш декабрист в пышный и яркий куст. Такой метод не требует затрат, безопасен и полезен как для растения, так и для окружающих.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Наука и техника
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе Аудио 
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Наука и техника
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Минимальный набор для ухода за волосами в путешествиях
Тарасова верит, что российские фигуристы будут выступать на международных соревнованиях в 2025 году
Лучше кровати: в мире создано самое удобное кресло для человека
Устали от ржавых пятен? Простые решения для вашего автомобиля
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Пышки на кефире: простой рецепт вкусного лакомства, которое нравится всем
Листья шелковицы: природный источник кальция, который вас удивит
Ryzen 9 9950X3D: сильный, но не в играх
Гильермо Абаскаль хочет снова работать в России: так комфортно, как в Москве, мне нигде не было
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.