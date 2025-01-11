Бархатцы — яркое украшение сада без лишних хлопот

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы — яркие и неприхотливые цветы, которые не только украсят ваш сад, но и защитят его от вредителей, таких как нематоды, проволочники, тля, капустные белянки, муравьи и другие. Эти растения заслужили любовь многих цветоводов за свою универсальность и лёгкость в уходе. Но как выбрать лучший способ выращивания — через рассаду или сразу в открытом грунте?

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Выращивание бархатцев через рассаду

Если вы мечтаете о раннем цветении, стоит остановиться на этом способе. Дачники из средней полосы начинают посев с середины марта до середины апреля, но можно посеять даже в феврале.

Посев: для получения крепкой рассады посейте семена в ящики с питательной почвой.

Пикировка: когда появятся два настоящих листа, пересадите рассаду в отдельные стаканчики или более просторные ящики.

Закаливание: чтобы подготовить растения к пересадке в открытый грунт, снизьте температуру в помещении или выносите рассаду на несколько часов на свежий воздух.

Выращивание бархатцев в открытом грунте

Этот метод подходит для тех, кто предпочитает простоту. Посев проводится в мае, когда угроза заморозков минует.

Подготовка грядки: разровняйте грунт и внесите двойной суперфосфат.

Посев: семена укладывают в борозды глубиной до 1 см и засыпают тонким слоем почвы. Для ускорения прорастания можно замочить семена в растворе Эпина или марганцовки.

Полив: используйте лейку с мягким напором, чтобы не вымыть семена.

Всходы: первые ростки появляются через неделю. Для более быстрого результата грядку можно накрыть плёнкой.

После появления двух настоящих листьев молодые растения нужно проредить или пересадить по схеме: 40x40 см для высокорослых сортов и 20x20 см для низкорослых.

Выбор способа выращивания зависит от ваших целей: для раннего цветения подойдёт рассада, а для более простого ухода — посев в грунт. В любом случае бархатцы станут надёжным украшением вашего сада и помощниками в борьбе с вредителями.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

