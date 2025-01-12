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Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи

2:31
Садоводство

Живая изгородь — это не только практичный способ отделить участок, но и возможность создать уютную и красивую границу территории. Для большинства дачников идеальным вариантом становятся густорастущие и вечнозелёные растения. Например, туя давно завоевала популярность среди хвойных. Однако, существуют и другие достойные культуры, которые помогут создать плотную зелёную стену.

Кизильник
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кизильник

Почему живая изгородь лучше сетки

Металлическая сетка — распространённое решение для разделения участков. Но у неё множество недостатков: она не защищает от посторонних глаз, ржавеет и требует сложного ухода. Более того, сетка смотрится непривлекательно и не подходит для стильного оформления участка. Именно поэтому живая изгородь становится отличной альтернативой.

На что обратить внимание при выборе растений

Чтобы изгородь была долговечной и ухоженной, растения должны соответствовать нескольким критериям:

  • Быстрый рост. Идеально, если прирост составляет 25-35 см за сезон.
  • Густая крона. Это создаёт эффект плотной зелёной стены.
  • Неприхотливость и морозостойкость. Простота ухода особенно важна для дачников.

Растения для живой изгороди

Пираканта

Пираканта — один из лучших вариантов для живой изгороди. Её прирост достигает 30 см в год. Весной куст покрывается белыми цветами, летом превращается в зелёный занавес, а осенью радует яркими красными ягодами.

Форзиция

Этот кустарник даёт прирост до 25 см в год. Его изюминка — ярко-жёлтые цветы, которые появляются ещё до распускания листьев. Форзицию легко стричь и формировать, а её морозостойкость позволяет обходиться без укрытия в холодное время года.

Кизильник

Кизильник — ещё один неприхотливый и устойчивый к морозам кустарник. Его густая крона не требует частой обрезки, а ежегодный прирост составляет до 20 см.

Выбирая растения для живой изгороди, обращайте внимание на их рост, плотность кроны и морозостойкость. Такие культуры, как пираканта, форзиция и кизильник, создадут красивую зелёную границу, которая украсит ваш участок и защитит от посторонних взглядов.

Уточнения

Кизи́льник (лат. Cotoneáster) — род неколючих кустарников, реже небольших деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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