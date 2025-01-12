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11 комнатных растений, которые преобразят ваш интерьер без лишних хлопот

3:12
Садоводство

Выбирая комнатные растения, важно учитывать не только их красоту, но и простоту ухода. Предлагаем подборку из 11 лучших комнатных цветов, которые украсят ваш дом и не потребуют сложного ухода.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Неприхотливые декоративно-лиственные растения

Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина — вечнозеленый кустарник, достигающий в комнатных условиях 2-3 метров в высоту. Он предпочитает температуру +25…+30 °C летом и около +20 °C зимой. Пестролистные формы любят яркий свет, а зеленолистные — полутень. Полив проводят по мере подсыхания почвы, летом рекомендуется ежедневное опрыскивание.

Драцена

Драцена — суккулент с Канарских островов, очищающий воздух от бактерий. Ей требуется рассеянный свет, температура около +18 °C и регулярный полив без переувлажнения. Молодые растения пересаживают ежегодно.

Монстера

Монстера — эффектная лиана с крупными резными листьями. Она предпочитает рассеянный свет, умеренный полив и высокую влажность воздуха. Растению необходима опора для роста.

Цветущие комнатные растения

Спатифиллум

Спатифиллум, известный как "женское счастье", цветет белыми покрывалами и очищает воздух от плесени. Он предпочитает рассеянный свет, высокую влажность и регулярный полив. Однако при цветении может вызывать аллергию.

Антуриум

Антуриум, или "мужское счастье", цветет почти круглый год. Он любит влажность и тепло, частое опрыскивание, но без попадания воды на соцветия. Полив умеренный, без пересушивания почвы.

Сенполия (Узамбарская фиалка)

Сенполия цветет круглый год при хорошем освещении. Ей нужен умеренный полив, поддерживающий постоянную влажность почвы, и дополнительная подсветка зимой.

Пеларгония

Пеларгония цветет до весны при ярком освещении. Ее не пересаживают до весны, поливают умеренно и содержат в прохладном помещении.

Азалия

Азалия — компактный куст с пышными цветами разных оттенков. Она требует высокой влажности (70-80%) и регулярного полива. Сухой воздух может привести к сбросу листвы.

Самые красивые комнатные цветы

Орхидея

Орхидея — изысканное растение с крупными соцветиями и приятным ароматом. Ей необходимы различные методы полива, влажность воздуха выше 50% и регулярные подкормки.

Оксалис (Кислица)

Оксалис выделяется темно-фиолетовыми листьями, напоминающими крылья бабочки, и нежными сиреневыми цветками. Он неприхотлив, предпочитает температуру +18…+20 °C, хорошее освещение, регулярный полив и ежемесячные подкормки в период активного роста.

Выбирая эти растения, вы обеспечите своему дому красоту и уют без лишних хлопот.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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