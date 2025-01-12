Правильный полив и подкормка орхидей в зимний период

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — сложное время для комнатных растений, особенно для орхидей. В этот период важно правильно ухаживать за ними, чтобы поддерживать их здоровье и стимулировать цветение. Ошибки в поливе могут привести к замедлению роста, опадению бутонов и заболеваниям корневой системы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Питательный раствор для орхидей

Опытные цветоводы советуют использовать зимой питательный раствор, который помогает орхидеям пополнять запасы энергии и стимулирует рост бутонов.

Как приготовить раствор:

Возьмите 1 литр тёплой отстоянной воды (около 30 градусов).

Растворите в воде 1 чайную ложку сахара — это источник энергии для растений.

Добавьте 2 капли жидкого комплексного удобрения для орхидей, чтобы насытить раствор микроэлементами, необходимыми для цветения.

Тщательно перемешайте раствор.

Этапы правильного полива орхидей

Замачивание:

Погрузите горшок с орхидеей в глубокую ёмкость с водой, чтобы нижняя часть корней оказалась погружена. Оставьте растение в таком положении на 15-20 минут, чтобы корни впитали влагу.

Удаление лишней влаги:

После замачивания дайте воде стечь. Это важно, чтобы корни не находились в переувлажнённом состоянии, что может привести к их гниению.

Частота полива:

В зимние месяцы, например в декабре, поливайте орхидею таким способом раз в 10-14 дней. Частота зависит от уровня влажности воздуха и состояния корневой системы растения.

Итог

Зимой орхидеи требуют особого ухода. Используйте питательный раствор, следуйте правилам полива, и ваши растения будут радовать вас красивыми цветами даже в холодное время года.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

