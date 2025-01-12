Как поливать алоэ, чтобы избежать гниения корней

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив алоэ требует особого подхода, поскольку это растение не терпит ошибок в уходе. Избыток влаги или её нехватка могут нанести серьёзный вред. Чтобы ваше алоэ оставалось здоровым, важно знать, как правильно его поливать.

Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка закусывает алоэ

Ошибки при поливе

Избыточный полив — одна из самых распространённых причин гибели алоэ. Переизбыток влаги приводит к гниению корневой системы, что, увы, необратимо.

Недостаток воды тоже сказывается на растении. Если алоэ страдает от жажды, его листья становятся мягкими, теряют упругость, а их кончики желтеют и закручиваются.

Как правильно поливать алоэ

Выбор воды:

Для полива используйте тёплую, отстоявшуюся воду. Жёсткая вода из-под крана с хлором повреждает корни, поэтому оставьте её на сутки перед поливом.

Методы полива:

Верхний полив:

Воду аккуратно лейте на почву, избегая попадания на листья, чтобы не вызвать их гниение. Когда вода начнёт стекать в поддон, полив нужно прекратить. Остатки воды из поддона обязательно сливайте, чтобы избежать застоя.

Полив через поддон:

Наполните поддон водой или погрузите горшок в ёмкость с водой на 20-30 минут. Это позволит корням впитать влагу естественным образом. После этого слейте остатки воды из поддона.

Итог

Умеренность и правильный выбор метода — ключ к успешному поливу алоэ. Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите растению здоровье и долгую жизнь.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке.

