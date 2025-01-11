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Витаминный заряд: что содержит калина?

3:45
Садоводство » Деревья и кустарники

Калина — это не только красивый кустарник, который радует глаз своими яркими красными ягодами, но и настоящая сокровищница полезных свойств. В народной медицине и кулинарии калина используется уже многие века. В этой статье мы расскажем о полезных свойствах калины и о том, как ее можно включить в свой рацион.

Калина
Фото: Own work by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калина

Череда полезных веществ

Ягоды калины богаты витаминами и минеральными веществами. В них содержатся:

  • Витамин C — укрепляет иммунную систему, борется с простудами и способствует заживлению ран.
  • Витамины группы B — важны для обмена веществ и поддержания здоровья кожи и нервной системы.
  • Калий — необходим для работы сердечно-сосудистой системы и регуляции артериального давления.
  • Флавоноиды — обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений.

Иммунитет и профилактика заболеваний

Калина славится своими иммуномодулирующими свойствами. Употребление ягод, особенно в период эпидемий, помогает организму противостоять вирусам и инфекциям. Чай из калины с медом — популярное средство для профилактики простуд и гриппа. Кроме того, компоненты калины могут способствовать снижению температуры, что делает их полезными при лихорадочных состояниях.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Калина обладает способностью укреплять стенки сосудов и улучшать кровообращение. Калий, содержащийся в ягодах, помогает нормализовать артериальное давление и снижает риск ишемической болезни сердца. Настой из калины рекомендуется при гипертонии, так как он может способствовать ее снижению.

Улучшение пищеварения

Ягоды калины обладают легким послабляющим действием, что полезно при запорах. Также калина обладает вяжущими свойствами, что помогает при диарее. Компот или настой из калины может улучшить пищеварение и благоприятно влиять на микрофлору кишечника.

Успокоительное действие

Калина известна своим успокаивающим эффектом. Чай из листьев калины может помочь при нервных расстройствах, стрессах и бессоннице. Флавоноиды и другие компоненты ягоды способствуют уменьшению тревожности и улучшают общее состояние нервной системы.

Укрепление кожи и волосы

Калина содержит много витаминов, которые полезны для здоровья кожи и волос. Маски с добавлением сока калины могут улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и сияющей. Ягоды также могут быть полезными для волос, укрепляя их и придавая блеск.

Способы употребления калины

Калина может быть использована в различных формах:

  • Свежие ягоды — добавляйте их в смузи, йогурты или салаты.
  • Компот и варенье — традиционный способ хранения ягод, который позволяет наслаждаться их вкусом и пользой в течение зимы.
  • Настои и чаи — могут быть приготовлены как из свежих, так и из сушеных ягод и листьев.
  • Калиновый сок — можно использовать как основное средство для укрепления иммунитета или в качестве добавки к другим напиткам.

Калина — это не только красивый элемент садового ландшафта, но и мощный источник витаминов и минералов. Ее полезные свойства делают калину незаменимой в рационе, особенно в холодное время года. Разнообразьте свое меню ягодами калины и укрепите свое здоровье с помощью этого замечательного продукта природы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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