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Благоприятные дни для посадки: воспользуйтесь лунным календарем в январе

4:05
Садоводство » Советы

Январь — это время, когда природа спит, но садоводы уже начинают планировать свои весенние садовые работы. Многие из них знают, что определенные дни в лунном календаре могут оказать влияние на успешность посева и урожай. В данной статье мы рассмотрим, какие дни в январе 2025 года будут наиболее благоприятными для посадки и что именно стоит посадить в это время.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

Лунный календарь и его влияние на посевы

Многие садоводы и огородники пользуются лунным календарем для определения наиболее подходящих дней для посадки различных культур. Луна проходит через разные фазы, и каждое из них может оказывать влияние на рост и развитие растений.  

  • Старшая Луна (растущая луна) — лучшее время для посадки. В это время сеют те растения, которые растут над землей (например, картофель, помидоры, перцы).
  • Убывающая Луна — хорошее время для посадки корнеплодов и клубней, а также для прополки и ухода за растениями.

В январе 2025 года мы будем следить за лунным календарем, чтобы выбрать наиболее удачные дни для посадок.

Благоприятные дни для посевов в январе 2025 года

Согласно лунному календарю, благоприятные дни для посадки в январе 2025 года будут следующими:

  • 2-3 января — растущая луна; отлично подходит для посадки зелени и листовых овощей.
  • 7-8 января — хороши для посева семян вразброс, например, лука и редиса.
  • 10-12 января — дни, когда рекомендуется сеять корнеплоды, такие как морковь и свекла.
  • 16-17 января — растущая луна; лучшее время для посева рассады томатов и перцев.
  • 21-22 января — также удачные дни для посадки зелени, таких как укроп и петрушка.
  • 27-28 января — убывающая луна; прекрасно подходят для посадки цветочной рассады и ухода за растениями.

Что стоит посадить в январе

Зелень
В январе можно начинать с посева зелени: укропа, петрушки, кинзы. Эти растения быстро развиваются и могут быть посеяны как в открытом грунте (при условии отсутствия сильных морозов), так и в теплицах.

Луковицы
Лук можно начинать сеять, особенно при использовании ярового лука для получения зелени. Не забывайте, что лук требует достаточно света, поэтому обеспечьте ему подходящие условия.

Овощи
Следует также обратить внимание на посев корнеплодов. Морковь, свекла и редис можно сеять в парниках или теплицах, чтобы обеспечить ранний урожай.

Рассаду
Пора начинать высевать семена для рассады томатов, перцев и баклажанов. Это даст вам возможность получить крепкие растения к моменту высадки в открытый грунт.

Цветы
Январь — время для посева цветов на рассаду, таких как астры, петунии и бегонии. Это поможет создать яркие цветочные композиции в вашем саду к летнему сезону.

Уход за посадками

Не забывайте о правильном уходе за вашими посадками. Следите за температурой и влажностью в теплице или доме, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста. Помните, что некоторые растения требуют дополнительного освещения в зимний период.

Январь — отличное время для начала ваших садовых работ, если правильно использовать лунный календарь и выбирать благоприятные дни для посадки. Уделите внимание семенам и заботьтесь о своих растениях, и они принесут вам отличный урожай в будущем. Подготовьтесь заранее и пусть ваш сад будет полон здоровья и красоты!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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