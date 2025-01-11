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Забудьте о золе! 5 растений, которые не стоит подкармливать

3:00
Садоводство » Советы

Подкормка растений золой – распространённая практика среди дачников. Это популярное удобрение обогащает почву калийными, фосфорными и микроэлементами, а также обладает слабощелочной реакцией, что помогает улучшить структуру почвы. Однако, несмотря на свою полезность, зола не подходит для всех растений. 

Земля, грунт, почва
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Земля, грунт, почва

Кислолюбивые растения

Растения, предпочитающие кислую среду, такие как азалия, рододендрон, голубика и брусника, не переносят щелочную реакцию, которую вызывает зола. Подкормка золой может привести к повышению pH почвы и ухудшению условий для роста этих культур. Вместо этого используйте специальные кислые удобрения или компост для поддержания необходимого уровня кислотности.

Морковь

Несмотря на то, что морковь очень чувствительна к условиям питания, зола может негативно повлиять на её развитие. Избыточное количество калия может привести к накоплению нитратов, ухудшающим вкус корнеплодов. Лучше использовать органическую подкормку, такую как компост или перегной, чтобы обеспечить морковь всеми необходимыми элементами.

Помидоры

Хотя помидоры нуждаются в калии, избыточное количество золы может привести к нарушению баланса питательных веществ. Это может спровоцировать такие проблемы, как вершинная гниль, так как избыток калия мешает усвоению кальция. Используйте комплексные удобрения с контролируемым содержанием питательных веществ для достижения лучших результатов.

Капуста

Капуста, особенно сорта, предпочитающие кислую почву, такие как белокочанная или цветная, также не переносит золу. Подкормка золой может вызвать дефицит микроэлементов, необходимых для её роста. Чтобы поддержать здоровье капусты, стоит использовать специальные удобрения для крестоцветных или органические альтернативы.

Фрукты и ягоды

Некоторые плодовые деревья и кустарники, такие как малина, смородина и вишня, также плохо реагируют на золу. Избыток щелочных элементов может нарушать усвоение питательных веществ и приводить к снижению урожайности. В этом случае лучше использовать органические удобрения или специальные препараты для плодовых растений.

Подкормка растений золой может быть отличным способом обогатить почву, но важно помнить, что не всем растениям подходит такой подход. Учитывайте особенности каждого вида, чтобы избежать негативных последствий и гарантировать здоровое развитие ваших культур. Вместо золы для кислолюбивых, чувствительных к избытку калия и другим рассмотренным растениям выбирайте более подходящие варианты удобрений. Заботясь о своих растениях, вы сможете добиться отличных результатов на дачном участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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