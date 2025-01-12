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5 сортов баклажанов для суровых условий: выбирайте лучший

1:29
Садоводство

Баклажаны часто называют южной культурой из-за их любви к теплу и свету. Однако не все сорта требуют идеальных условий. Если вы хотите вырастить этот вкусный овощ в регионах с переменчивой погодой, стоит обратить внимание на неприхотливые и устойчивые варианты.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

5 сортов баклажанов для сложных условий

"Бибо F1"

Этот гибрид голландской селекции созревает за 100-120 дней. Растение прекрасно переносит капризы погоды, радуя стабильным урожаем.

"Скороспелый 148"

Сорт отличается высокой урожайностью, компактными размерами и крепостью. Он идеален для регионов с коротким летом, где другие сорта могут не успеть дать урожай.

"Принц"

Баклажан, стойко противостоящий болезням и температурным перепадам. Его выращивание подойдёт как для начинающих, так и для опытных садоводов.

"Чёрный красавец"

Этот сорт подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Универсальность и простота ухода делают его популярным выбором.

"Вера"

Надёжный вариант, который хорошо переносит понижение температуры. Даже в сложных условиях он даёт гарантированный урожай.

Эти сорта баклажанов помогут вам собрать достойный урожай, несмотря на капризы природы. Выберите подходящий вариант и наслаждайтесь результатами своего труда!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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