5 сортов баклажанов для суровых условий: выбирайте лучший

Баклажаны часто называют южной культурой из-за их любви к теплу и свету. Однако не все сорта требуют идеальных условий. Если вы хотите вырастить этот вкусный овощ в регионах с переменчивой погодой, стоит обратить внимание на неприхотливые и устойчивые варианты.
"Бибо F1"
Этот гибрид голландской селекции созревает за 100-120 дней. Растение прекрасно переносит капризы погоды, радуя стабильным урожаем.
"Скороспелый 148"
Сорт отличается высокой урожайностью, компактными размерами и крепостью. Он идеален для регионов с коротким летом, где другие сорта могут не успеть дать урожай.
"Принц"
Баклажан, стойко противостоящий болезням и температурным перепадам. Его выращивание подойдёт как для начинающих, так и для опытных садоводов.
"Чёрный красавец"
Этот сорт подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Универсальность и простота ухода делают его популярным выбором.
"Вера"
Надёжный вариант, который хорошо переносит понижение температуры. Даже в сложных условиях он даёт гарантированный урожай.
Эти сорта баклажанов помогут вам собрать достойный урожай, несмотря на капризы природы. Выберите подходящий вариант и наслаждайтесь результатами своего труда!
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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