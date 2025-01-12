Урожайный и неприхотливый: картофель, который не разочарует

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для увеличения урожайности картофеля и предотвращения развития заболеваний важно не только периодически менять место посадки, но и обновлять сорта. Новые виды способны порадовать устойчивостью к неблагоприятным условиям, вредителям и потребовать меньше ухода. Одним из таких сортов является картофель "Богатырь", который уже успел завоевать популярность среди огородников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Чем примечателен сорт "Богатырь"

Селекционеры отмечают, что этот картофель имеет уникальные особенности. Его крупные клубни отличаются отличным вкусом, а главное — уход за ним предельно прост.

Обычно картофель требует регулярного полива, прополки и окучивания. Однако "Богатырь" справляется без окучивания, при этом с одного куста можно собрать до 12 килограммов клубней.

Сорт относится к позднеспелым — от посадки до сбора урожая проходит около 130 дней. Клубни хорошо хранятся и подходят для разных способов приготовления: жарки, варки, супов и салатов.

Особенности роста

Кусты сорта достигают высоты 60 сантиметров и устойчивы как к засухе, так и к обильным осадкам. При соблюдении агротехнических правил картофель не подвержен заболеваниям и атаке вредителей.

Клубни обычно весят от 80 граммов, но на плодородной или удобренной почве могут достигать 300 граммов.

Посадка и уход

Для посадки следует соблюдать дистанцию между лунками — 30-35 сантиметров, а между рядами — 60-65 сантиметров. В песчаном грунте клубни заглубляют на 8-10 сантиметров, в более тяжёлом — на 5-6 сантиметров.

Окучивание для сорта "Богатырь" не только не требуется, но и противопоказано. Кусты активно разрастаются в ширину до 50 сантиметров, поэтому дополнительный слой грунта может только помешать.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

