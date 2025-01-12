Урожайный и неприхотливый: картофель, который не разочарует

Для увеличения урожайности картофеля и предотвращения развития заболеваний важно не только периодически менять место посадки, но и обновлять сорта. Новые виды способны порадовать устойчивостью к неблагоприятным условиям, вредителям и потребовать меньше ухода. Одним из таких сортов является картофель "Богатырь", который уже успел завоевать популярность среди огородников.
Селекционеры отмечают, что этот картофель имеет уникальные особенности. Его крупные клубни отличаются отличным вкусом, а главное — уход за ним предельно прост.
Обычно картофель требует регулярного полива, прополки и окучивания. Однако "Богатырь" справляется без окучивания, при этом с одного куста можно собрать до 12 килограммов клубней.
Сорт относится к позднеспелым — от посадки до сбора урожая проходит около 130 дней. Клубни хорошо хранятся и подходят для разных способов приготовления: жарки, варки, супов и салатов.
Кусты сорта достигают высоты 60 сантиметров и устойчивы как к засухе, так и к обильным осадкам. При соблюдении агротехнических правил картофель не подвержен заболеваниям и атаке вредителей.
Клубни обычно весят от 80 граммов, но на плодородной или удобренной почве могут достигать 300 граммов.
Для посадки следует соблюдать дистанцию между лунками — 30-35 сантиметров, а между рядами — 60-65 сантиметров. В песчаном грунте клубни заглубляют на 8-10 сантиметров, в более тяжёлом — на 5-6 сантиметров.
Окучивание для сорта "Богатырь" не только не требуется, но и противопоказано. Кусты активно разрастаются в ширину до 50 сантиметров, поэтому дополнительный слой грунта может только помешать.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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