Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша рассада "горит"? Найдены две основные причины
Как поливать алоэ, чтобы избежать гниения корней
Этот приём макияжа поможет скрыть возраст
Булочки с корицей за 35 минут: рецепт с секретом
Почему нельзя спать с мокрыми волосами: объяснение дерматолога
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет
Улыбчивый миллионер Николай Василенко рассказал, почему сначала не хотел вести блог
Заливайте бак правильно: избегаем утечек и повреждений
На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%

Нежность и сладость: три сорта моркови, которые стоит посадить

1:23
Садоводство

Любите сладкую и сочную морковь? Тогда в этом году вам стоит обратить внимание на уникальные сорта, которые порадуют своей аппетитностью и удивительной сладостью. Такие корнеплоды станут настоящим украшением вашего стола и обеспечат яркий вкус свежих блюд.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

"Детская сладкая"

Этот сорт подойдёт для тех, кто ценит особенно сладкие корнеплоды. Несмотря на среднюю урожайность, "Детская сладкая" славится высокой концентрацией сахара и невероятно нежной сердцевиной.

"Нантская 4"

Сорт отличается не только приятной сладостью, но и эстетичным внешним видом: ровные корнеплоды яркого цвета. "Нантская 4" известна своей мягкостью, высокой урожайностью и превосходной лёжкостью, что делает её идеальной для долгого хранения.

"Император"

Этот позднеспелый сорт привлекает внимание своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Урожай "Императора" обладает исключительной способностью к хранению, позволяя наслаждаться морковью на протяжении всей зимы.

Каждый из этих сортов порадует не только своим вкусом, но и сочностью, делая блюда ещё более аппетитными. Попробуйте вырастить хотя бы один из них, и ваш урожай станет источником вдохновения для новых кулинарных шедевров!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты
Еда и рецепты
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты Аудио 
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Новости спорта
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%
Туристка из Рыбинска рассказала об удививших её особенностях образа жизни японцев
Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа
Светиться, строится, долго стоит — в России улучшили люминисцентный бетон
Пять удивительных гаджетов для поддержания здоровья: как технологии помогают ЗОЖевцам
Полив рисовой водой: главные правила, чтобы не навредить растениям
Ошибка многих владельцев: зачем оставлять свет для животных
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.