Нежность и сладость: три сорта моркови, которые стоит посадить

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите сладкую и сочную морковь? Тогда в этом году вам стоит обратить внимание на уникальные сорта, которые порадуют своей аппетитностью и удивительной сладостью. Такие корнеплоды станут настоящим украшением вашего стола и обеспечат яркий вкус свежих блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

"Детская сладкая"

Этот сорт подойдёт для тех, кто ценит особенно сладкие корнеплоды. Несмотря на среднюю урожайность, "Детская сладкая" славится высокой концентрацией сахара и невероятно нежной сердцевиной.

"Нантская 4"

Сорт отличается не только приятной сладостью, но и эстетичным внешним видом: ровные корнеплоды яркого цвета. "Нантская 4" известна своей мягкостью, высокой урожайностью и превосходной лёжкостью, что делает её идеальной для долгого хранения.

"Император"

Этот позднеспелый сорт привлекает внимание своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Урожай "Императора" обладает исключительной способностью к хранению, позволяя наслаждаться морковью на протяжении всей зимы.

Каждый из этих сортов порадует не только своим вкусом, но и сочностью, делая блюда ещё более аппетитными. Попробуйте вырастить хотя бы один из них, и ваш урожай станет источником вдохновения для новых кулинарных шедевров!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

