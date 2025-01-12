Полив рисовой водой: главные правила, чтобы не навредить растениям

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите ускорить рост растений, улучшить их цветение и поддержать полезные бактерии в почве? Попробуйте заменить обычную воду для полива на рисовую! Но важно знать, как правильно её использовать, чтобы не навредить растениям.

Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жалящее дерево

Преимущества рисовой воды

Рисовая вода — настоящее сокровище для цветоводов. По словам опытных растениеводов, она помогает растениям расти быстрее, повышает урожайность и способствует успешному укоренению саженцев. Её ценят не только растения, но и полезные бактерии, живущие в почве.

Главная ошибка при использовании рисовой воды

Поливать растения рисовой водой напрямую — серьёзная ошибка. Это может повредить корни, привести к их "сгоранию" и вызвать неприятный запах. Поэтому важно использовать её правильно.

Как правильно использовать рисовую воду

Выбор растений: рисовая вода подходит только для культур, которые предпочитают кислую почву.

Ферментация:

Наполните пластиковую бутылку рисовой водой и оставьте её на солнце на 15 дней.

Каждые два дня откручивайте крышку для проветривания.

После завершения процесса брожения разбавьте рисовую воду обычной водой перед использованием.

Полив: используйте полученное удобрение для полива растений, соблюдая пропорции, чтобы избежать вреда.

Как правильно хранить рисовую воду

Храните ферментированную и неферментированную рисовую воду в холодильнике. Это предотвратит её порчу и сохранит все полезные свойства.

Рисовая вода — это эффективное и доступное средство для ухода за растениями. Главное — использовать её с умом, соблюдая все правила приготовления, ферментации и хранения. Тогда ваши растения ответят вам активным ростом, красивым цветением и богатым урожаем.